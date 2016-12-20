Урок пожарной безопасности
Теме пожарной безопасности в южно-курильской школе посвятили несколько уроков. Ребятам рассказали о правилах поведения в экстремальных ситуациях. После чего дали возможность самим попробовать себя в роли спасателей.
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Теме пожарной безопасности в южно-курильской школе посвятили несколько уроков. Ребятам рассказали о правилах поведения в экстремальных ситуациях. После чего дали возможность самим попробовать себя в роли спасателей.
Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение
Отчет электр. кошельков с 8 по 13 февраля 2017г.
Яндекс: 1450 руб.
PayPal: 295 руб.
QIWI : 1150 руб.
Итого: 26645руб
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Сумма сбора:...
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Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение
500 руб от Ирины Валерьевны.Ч,
500 руб от Екатерины Демуновны.К,
5000 руб от ГВИ СУН .Ю сообщение:" На лечение Швецовой Милане",
300 руб от Валерия Валерьеви...
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Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение
13 февраля на карту СБ поступило -
200 руб от Анны Владимировны.Я,
300 руб от Николая Борисовича.Б,
200 руб от Елены.Николаевны.З сообщение:"Здоровья Вам"!!!...
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