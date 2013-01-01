«Губернские ведомости» призывают сахалинцев вместе помочь бездомным животным

Издательский дом «Губернские ведомости» в рамках акции «25 добрых дел» начинает сбор кормов и лекарств для бездомных больных животных, которые содержатся в приюте волонтёрского движения помощи животным «Фонд «Бездомных.нет».

Проект приурочен к четвертьвековому юбилею газеты «Губернские ведомости», который она отметила 21 декабря 2016 года. Первым мероприятием акции стала высадка кедровой аллеи на территории детской областной больницы осенью прошлого года. Затем сотрудники газеты, информационного агентства «Сахалин-Курилы» и телекомпании «ОТВ» собирали книги для детского дома села Троицкого. Зимой журналисты издательского дома выступили в качестве волонтёров и вывезли ребят из корсаковского социально-реабилитационного центра «Радуга» на ледовый каток у Дворца спорта «Кристалл».

- Мы решили, что можем помогать не только людям, но и братьям нашим меньшим. В этом году в газете и на сайте skr.su появилась новая рубрика «Найдись, хозяин». Мы помогаем приюту бездомных животных пристраивать кошек и собак. За несколько месяцев совместными усилиями нам удалось найти любящих хозяев для пяти кошек. За ними приезжали даже из других городов и сёл, - рассказала и. о. главного редактора «Губернских ведомостей» Анна Козляковская.

Волонтёрское движение «Фонд «Бездомных.нет» помогает животным, которые пострадали от автомобильных аварий и жестокого обращения людей.

- Сейчас в приюте содержатся 30 собак и 10 кошек. Мы их лечим и отдаем новым хозяевам. К сожалению, поступают они к нам чаще, чем удаётся их пристраивать, - рассказала волонтёр фонда Полина Сон.

Весь апрель издательский дом будет принимать от неравнодушных так необходимые для поддержания жизни и восстановления здоровья животных корма и лекарства. Можно приносить корм сухой и в консервах, ветошь (старые одеяла, подушки, полотенца, постельное бельё, куртки), одноразовые пелёнки, лекарства (новокаин, воду для инъекций, цефтриаксон, хлоргексидин, мирамистин), шприцы.

Оставить подарки можно по адресу: Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, 34 (1-й этаж – телеканал «ОТВ», 3-й этаж, каб. 10 – газета «Губернские ведомости»).

Дополнительную информацию о фонде можно получить здесь www.instagram.com/_fond_pomoschi_bezdomnykh.net_/, vk.com/bezdomnykh_net.