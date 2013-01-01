МЧС: в заливе Мордвинова разрушаются остатки припая

На юго-востоке Сахалина 16 апреля возможно полное разрушение остатков прибрежного льда.

Предупреждение сегодня распространила пресс-служба регионального управления МЧС России. По прогнозам специалистов Сахгидромета, остатки припая могут исчезнуть в любой момент.

Сахалинцев просят не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску. Актуальную информацию о ледовой обстановке на территории Сахалинской области можно уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Телефон пожарно-спасательной службы 01 (со стационарного) и 101 (с мобильного).