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13 апреля 12:23 / Социум / здоровье / дети  

Тучный вопрос

Лишние килограммы, набранные в детстве, как правило, остаются с нами и во взрослой жизни

Неинфекционная эпидемия

«Ложку за маму, ложку за папу, еще одну за киску…». Закомо, не правда ли? Так часто обращаются родители к несговорчивову ребенку, который уже не хочет есть. При этом многие успокаивают себя мыслями, что «пухленький малыш» – это очаровательно, и если он много кушает – значит, здоров. Но здоровье и лишний вес, как утверждают доктора, – противоположные понятия.

– Все чаще на улице можно встретить пухленького ребенка с мороженным, чипсами или шоколадкой в руке, который еще не подозревает о проблемах, ждущих его впереди. Прежде всего, это заболевания, связанные с избыточным весом, в том числе одно из наиболее коварных – сахарный диабет, – поясняет Елена Бочерикова, заведующая эндокринологическим центром областной клинической больницы. – Ожирение – заболевание, которое сигналит о том, что с организмом не все ладно. Конечно, бывает, что избыток жировой ткани связан с наследственными недугами. Но, говоря о детях, мы имеем в виду, прежде всего, приобретенную болезнь.

Врачи называют проблему лишнего веса неинфекционной эпидемией и бьют тревогу – в последние годы ожирение очень «помолодело». Более чем у 50 процентов малышей избыточный вес диагностируется до двух лет, а к пяти годам этот диагноз ставят уже 90 процентам детей.

Учитывая современные мировые стандарты красоты и моду на здоровый образ жизни, полные люди часто бывают несчастны и безуспешны. Чтобы не допустить такой участи для своего ребенка и избежать «тучного» вопроса, родителям необходимо задуматься о проблеме избыточного веса с раннего возраста своих детей и предотвратить появление нежелательных последствий, справиться с которыми во взрослом возрасте гораздо сложнее, чем в детстве.

Богатыри поневоле

Одна мама расказывала, что ее сынок родился достаточно крупным – 4 кг. Весь первый год он уверенно преодолевал все средние показатели по росту и весу. Малыш даже переворачиваться и садиться стал позже – комплекция не позволяла. Но стоило мальчику встать на ноги и побежать – все как рукой сняло. Прогулки, активные игры, велосипед-самокат-ролики, плавание – сделали свое дело. Сейчас бывший толстячок в свои семь лет выглядит худеньким, его вес в пределах нормы. К тому же он перешел в разряд малоежек. А все потому, что родители держали его вес на контроле, заботились о правильном питании малыша, приучали к здоровому образу жизни.

Там, где лишние килограммы у ребенка не считают проблемой, получается менее радостная картина.

Как поясняет главный эндокринолог области, в период с одного года до трех лет ребенок хочет и должен много двигаться, поскольку происходит процесс активного познания окружающего мира. А лишний вес создает физические неудобства, ограничивает возможности ребенка. Во время ходьбы и бега ему неудобно, он быстро устает, а еще не окрепшие мышцы не справляются с необходимой нагрузкой. Следствием ожирения в раннем возрасте у детей могут стать: задержка психического и физического развития, задержка речи из-за недоразвития крупной и мелкой моторики, нарушение координации движений.

Неконтролируемое ожирение, начавшееся в детском возрасте, само собой не проходит и сохраняется во взрослой жизни. Отсюда и серьезные неполадки со здоровьем: увеличивается риск развития сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета, болезней пищеварительной системы, психических расстройств и патологии опорно-двигательного аппарата. В будущем таких детишек ожидают не только болезни, но и не менее неприятные и сложные проблемы во взаимоотношениях с окружающими.

Мальчики чаще начинают испытывать комплексы, связанные с физической слабостью, так как из-за лишнего веса сила и активность развиты слабо. Девочки больше страдают и переживают из-за внешнего вида, появляется комплекс неполноценности, замкнутость, стеснительность и повышенная обидчивость. Жизнь милых толстячков превращается в постоянное стрессовое состояние, которое может привести к неврозу, не исключен при этом и сахарный диабет.

Проблемы «полной» жизни

Многие считают сахарный диабет (СД) болезнью взрослых, связанной с ожирением.

– К большому сожалению, дети также могут страдать от этого заболевания, которое в 95 процентах случаев достается им по наследству, – говорит Елена Бочерикова. – У детей сахарный диабет встречается намного реже, чем у взрослых, он имеет свои особенности, но практически ничем не отличается своим течением и симптоматикой.

Сахарный диабет у детей – тяжелая патология эндокринной системы с хроническим течением, которая развивается при дефиците инсулина. У ребят разного возраста практически всегда диагностируется первый тип сахарного диабета (инсулинозависимый), но в последние несколько лет встречаются случаи, когда детям после семи лет ставится диагноз – сахарный диабет второго типа (инсулиннезависимый). Иногда «спусковым крючком» появления такой болезни становятся грипп или краснуха. Вероятность стремительного развития заболевания повышается, если дает сбой иммунная система, ведь постоянный уровень концентрации глюкозы в организме обеспечивается инсулином. Он образуется в бета-клетках поджелудочной железы. Если уничтожается свыше 80 процентов бета-клеток, то инсулин в организме уже не может вырабатываться. Соответственно, в условиях возрастания количества глюкозы в крови ткани не имеют достаточного питания.

Ученые определили причины ожирения у детей. В первую очередь, тучность грозит, если ребенок употребляет много калорий, но при этом мало двигается (до 98 процентов детей). Если у ребенка родители тоже страдают избыточным весом (80 процентов). Сказывается и то, что он растет в неполной семье, где часто возниют попытки родителей «искупить» вину перед ребенком сладостями. Усиливает предрасположенность к диабету и несоблюдение малышом режима питания, когда он пропускает завтрак, объедается за ужином, ест мало овощей и фруктов, злоупотребляет сладостями, газированными напитками и фастфудом. А также, когда в комнате сына иди дочери есть телевизор или компьютер, и дети сидят за просмотром более двух часов в день. Еще один важный момент – болезнь может настигнуть, если ребенок длительное время недосыпает. Каждый лишний час сна значительно уменьшает угрозу лишнего веса.

Ожирение в начальной стадии, поддающееся лечению, довольно долго не беспокоит ни родителей, ни детей. Медики даже шутят: «1-я степень вызывает зависть, 2-я – удивление, 3-я – смех, 4-я – сожаление». Подозревая или высчитав наверняка, что ваш малыш более чем упитанный, необходимо определить «масштаб бедствия» и обратиться к педиатру или эндокринологу. Хотя избыточное отложение жира видно сразу. Осмотрев и оценив физическое развитие ребенка, специалист должен исключить нарушения в эндокринной системе, а также установить риск развития осложнений. Для этого назначается ряд лабораторных и инструментальных обследований. Собрав все результаты, врач подберет нужное лечение.

И все же, как известно, болезнь легче предотвратить, чем лечить. Поэтому совет родителям и другим членам семьи – не перекармливайте малыша. Несмотря на усталость, занятость и лень, нужно всячески способствовать активному образу жизни ребенка, не занимать его различными гаджетами, поощрять в спорте и подвижных играх и, конечно, следует самим быть примером здорового образа жизни.

Наша справка

Россия занимает пятое место среди самых «жирных» стран мира, список которых возглавляет Мексика, далее – США, Новая Зеландия и Австралия.

Теги  Дети Здоровье
Автор текста: Татьяна Егорова

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Комментарии

Светлана Щепец. «Наш остров»

Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.

Мария Кабанова. «Сахалинское утро»

Молодец!!!

Светлана Щепец. «Наш остров»

Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!&#128536;

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