Магия чертовой дюжины

Порой число 13 заставляет людей впадать в панику. Насколько это оправданно и стоит ли на самом деле его опасаться, мы расспросили сахалинцев, ведь сегодня на календаре – 13 апреля

Каково ваше отношение к числу 13, так называемой чертовой дюжине? Считаете ли вы его предвестником неудач и опасаетесь ли всего, что связано с этим числом?

Елена Щербина, педагог образцового хореографического ансамбля «Сахалинские искорки»:

– У меня 13 – одно из самых обычных чисел. Никакой чертовщины за ним никогда не замечала, несчастий оно мне тоже не приносило, и, по большому счету, я не считаю его опасным. И вообще – много ли опасности в сочетании цифр? Однажды летела в самолете на 13-м ряду, и ничего плохого из этого не получилось – вовремя приземлились, да и соседи попались хорошие. На конкурсе хореографических коллективов «Сахалинская мозаика» нашим детям довелось выступать под номером 13. Сначала забеспокоились – только бы число не повлияло на результат. Потом отбросили предрассудки, и, забыв про всякую чертовщину, наши «искровцы» так станцевали, что получили диплом первой степени. Думаю, не цифры управляют нами, а мы цифрами.

Евгений Печеник, главврач Станции скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска:

– Числу 13 я симпатизирую. Ничего демонического в нем не усматриваю, даже могу сказать, что в такой день мне всегда везет. С числом 13 у меня были некоторые интересные моменты, когда учился в институте. Не знаю, как это объяснить, но очень часто мне на экзаменах попадались билеты с числом 13, и сдавал экзамены превосходно. Думаю, тут надо смотреть глубже. Ведь мнение об этом числе люди создали сами. Могли также приписать нехорошую репутацию и другим числам, например 11 или 19. На мой взгляд, число 13 – это такой тест на здравомыслие, который позволяет понимать особенности мышления и поведения человека. Этакая диагностика на скорую руку. Поэтому не надо настраивать себя на веру в какую-то магию или темные силы. Тогда все будет нормально.

Александр Колесниченко, водитель:

– Число 13 – чертова дюжина – никогда ничего плохого мне не приносило. В молодости на лыжных соревнованиях бегал под номером 13 и добивался хороших результатов. Хотя были и такие, кто принципиально не хотел надевать футболку с цифрой 13. Кстати, когда мой знакомый сдавал на права и в теоретической части теста на знания Правил дорожного движения освободился компьютер на столе под номером 13, экзаменаторы спросили – будет ли он работать на нем или подождет другое место? Он не стал ждать и ответил без ошибок, хотя билет попался сложный. За много лет работы водителем мне много раз выпадали рейсы на 13 -е число, бывало даже в пятницу, что вообще связывается с чертовщиной, но, к счастью, всегда все заканчивалось без приключений. А недавно моей внучке, которая боялась идти к стоматологу, номерок попался с цифрой 13, и она вообще раскисла. Пришлось убеждать ее. Говорю: «Соня, у меня 13 – счастливое число, значит, и у тебя все будет хорошо…» Так и получилось.

Нина Кассова, председатель Сахалинской региональной общественной организации по туризму «Адреналин»:

– Никогда не зацикливалась на числе 13, и уж вовсе не верю в его магию. Может быть, это связано с тем, что я не суеверна до такой степени, чтобы пугаться чисел, черных кошек и соседей, если они идут мне навстречу с пустыми ведрами. Сколько раз 13-го числа мы с группами находились в походах, и никогда они не оказывались неудачными. Один из моих любимых мультиков так и называется – «Чертенок № 13». Так что факт остается фактом – числа 13 я нисколько не боюсь.