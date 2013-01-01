Изюм в шарике

Голландец рассказал, как готовят пончики у него на родине

Питер ван дер Вольф – не только специалист по спасению диких морских животных, но и прекрасный кулинар. Голландец, полюбивший Сахалин и выбравший его местом жительства, поделился фамильным рецептом. Oliebollen – так называется это лакомство на родном языке Питера. По-английски блюдо можно назвать oilball, а русский аналог – знакомые всем пончики. На родине Питера, в Голландии, такой десерт готовят обычно на Рождество, но можно воссоздать праздничный дух и в обычный день. Кстати, рецепт, который мы предлагаем читателям, может отличаться от традиционного, но именно так готовила oliebollen еще прапрапрапрабабушка Питера, от которой через поколения способ приготовления лакомства достался его матери.

Вперед, за тесто

Самая трудоемкая часть блюда – тесто. Надо сначала растворить в воде дрожжи с сахаром и поставить в теплое место на 15–20 минут. Пока поднимается опара, высыпать на столе муку горкой, сделать в ней углубление и осторожно влить в него молоко. Чтобы мука постепенно вбирала жидкость, старайтесь небольшими порциями добавлять в образовавшийся «кратер», заполненный молоком, муку с краев. Когда подойдет дрожжевая опара, влейте и ее в будущее тесто. Перемешайте. По консистенции получившаяся смесь должна быть похожа на жевательную резинку, медленно стекать с руки. Если тесто получается круче, можно добавить воды. Еще один нюанс – тесто нельзя готовить из холодных продуктов. Температура молока и воды должна быть около 25–35 градусов. В противном случае замедлится работа дрожжей.

Получившуюся массу надо выложить в большую емкость (Питер обычно берет десятилитровое ведро) и поставить в теплое место (около батареи) минут на 30, ничем не закрывая, чтобы тесто напиталось воздухом. По истечении этого времени ведро надо накрыть чистым полотенцем и оставить там же на час. Кстати, если у вас цейтнот, все компоненты можно перемешать в мощном миксере, но дома у голландца всегда замешивали тесто только вручную.

Припудренный десерт

Теперь пришло время фруктов. Надо почистить и порезать на тонкие мелкие ломтики яблоки, хорошо промыть изюм и сушеную смородину, последние откинуть на дуршлаг. Если вы поклонник сухофруктов, можно добавить еще какие-то из них. Когда тесто начнет проситься из емкости наружу, пора добавить к нему остальные ингредиенты. Высыпайте подготовленные фрукты и ягоды в тесто. Можно добавить еще любые цукаты.

Пончики жарятся на растительном масле. Постарайтесь использовать емкость побольше и не забудьте о мерах безопасности. Масло надо подогреть примерно до 75–80 градусов, оно ни в коем случае не должно кипеть и чадить. Проверить нужную температуру просто: бросьте маленький комочек теста в масло – он должен мгновенно покрыться маленькими пузырьками. Пончики формуем двумя ложками: одновременно захватываем кусок теста (получается небольшой шарик) и бросаем в кастрюлю. Когда одна сторона пончика станет красивого золотисто-коричневого цвета, переворачиваем его на другую сторону и жарим, пока она не приобретет такой же цвет. Одновременно в кастрюле может жариться до шести кусочков теста. Готовые пончики надо выложить сначала на блюдо с бумажными салфетками, чтобы убрать излишки масла. На стол их следует подавать, щедро посыпав сахарной пудрой. По этой причине не рекомендуется использовать много сахара при приготовлении теста.

Ингредиенты 1. Мука ..............................................................1 кг 2. Молоко …....................................................…..1 л 3. Яблоки …................................................…......4 шт. 4. Изюм ….........................................…...............300–400 г 5. Сушеная черная смородина …......…................200 г 6. Цукаты ….......................................…...............по вкусу 7. Сахар …........................................…….............по вкусу 8. Дрожжи ………..........................................….....15 г 9. Соль ................................….............................на кончике ножа