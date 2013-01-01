Пыльная принцесса

Наш корреспондент продегустировал несколько сортов пакетированного чая

Жертвы пакетиков

Считается, что предшественник чайного пакетика был изобретен торговцем Томасом Салливаном в 1904 году, причем совершенно случайно. Традиционно чай продавали в больших жестяных банках, но Салливан решил, что будет выгоднее использовать мелкую расфасовку, а в качестве тары применил шелковые мешочки. Пакетики с чаем широко использовались в больших семьях. Удобство того, что заварка не расплывается по всему чайнику, оценили многие домохозяйки. В России же появление чайных пакетиков стало сопровождаться анекдотами. Так, распространена история о том, как семейная пара из какой-то Тмутаракани приезжает в столицу нашей Родины, и там в гостинице им подают чай в пакетиках. Недолго думая, приезжие кладут пакетики себе в рот и начинают запивать их кипятком… Безусловно, сейчас уже все россияне знают, как пользоваться такой заваркой. Также многие считают, что покупать такой чай выгоднее, чем весовой. В этом мы и попытались разобраться на очередном заседании «Клуба потребителя». Заодно решили продегустировать чай, чай, еще раз чай… В общем, всего шесть пакетиков чая. Надеюсь, читатель оценит мою готовность жертвовать собой, потому что столько чая за раз я не пила никогда.

Чайная банда

Итак, было закуплено шесть образцов чая: «Липтон», «Ахмад», «Принцесса Нури», «Принцесса Гита», «Хэйлис» и «Ричард». Хочу сразу подчеркнуть: производители не скрывают, что пакетированный чай производят из листа категории D (от английского dust – пыль). Впрочем, подчеркивая, что пыль – это вовсе не качество чая, а его размер. То есть мало того, что пакетированный чай делают из чайной крошки, так производители еще и восполняют недостатки аромата и вкуса сырья ароматизаторами и вкусовыми добавками. В этом можно легко убедиться, изучив витрины наших магазинов. Чего тут только нет – ваниль, клубника, бергамот… И все это для того, чтобы перебить настоящий вкус чая. Точнее, его отсутствие. Поскольку для полноты эксперимента мы приобрели чай без вкусовых добавок, в основном категории «Английский завтрак», то и удовольствия не получили. «Принцесса Гита» откровенно пахла второсортным сырьем. Впрочем, чего я хочу – у этого чая и самая низкая цена: всего 37 рублей за 25 пакетиков. Немногим отличалась по вкусу и «Принцесса Нури» – 52 рубля за аналогичную упаковку. На третье место снизу я бы поставила чай «Липтон» – 99 рублей. И в заметном отрыве от всей этой чайной «банды» остались «Хэйлис», «Ахмад» и «Ричард». В общем, хотите взять хороший чай, посмотрите на цену. Чем она выше, тем лучше качество пакетиков. Например, «Ахмад» можно смело пить безо всяких добавок – у него полноценный вкус, а вот «Принцессу Гиту» выпьешь разве что от отчаяния. Впрочем, не хочу никого обижать, возможно, и у этой особы королевских кровей есть свои поклонники.

«Ахмад» из Москвы

Но вот что наверняка привлекает в пакетированном чае многих потребителей, так это его цвет. И немудрено – практически сразу после заливания кипятком от пакетика начинают клубами отходить темные волны. Говорит ли это о крепости напитка? Специалисты утверждают, что не всегда, просто дробленый чайный лист намного быстрее вступает в реакцию с водой. Кроме того, никто не скрывает, что такой чай менее ароматный – ведь из-за хранения мелкими дозами из него быстро улетучивается весь запах, теряет лист и полезные вещества. Однако налицо и положительные качества пакетиков – их легко и быстро заваривать, удобно использовать в дороге, офисе, где вы вряд ли будете устраивать неспешную чайную церемонию. Впрочем, если время все-таки есть, я рекомендую вам отложить в сторону чайные пакетики и заварить настоящий листовой черный чай с корицей. Этот напиток имеет пряный вкус и отменный аромат. Кроме того, чай с корицей помогает при общем недомогании, гриппе и простуде. Если у вас высокая температура, можно выпить коричный чай, добавив в него вместо сахара ложку меда. Еще один вкуснейший напиток – чай латте. Берете зеленый или черный чай и добавляете туда молоко. Чтобы получить одну порцию этого вкуснейшего напитка, нужны: чай на ваш выбор – зеленый или черный (1 ч.л.), молоко (200 мл), сахар (по вкусу). Также в зависимости от предпочтений туда можно добавить корицу, кардамон, имбирь, душистый перец. Возьмите небольшую посудину (подойдет небольшая кастрюлька), поместите туда раздавленный кардамон, перец и сахар. После этого залейте все это водой и доведите до кипения. В посудину добавьте молоко и измельченную корицу. Варить на небольшом огне 4–5 минут. Теперь нужно заварить чай и добавить в него молоко со специями. Закройте посудину крышкой и дайте настояться 5 минут. Все – напиток готов. Мы же напоследок изучили упаковку наших подопытных пакетиков. Выяснилось, что «Хэйлис» производят на острове Цейлон (Шри-Ланка), «Липтон» изготавливают в Москве, так же как и «Ахмад». Впрочем, на упаковке отмечается, что контроль за качеством этого чая целиком и полностью лежит на британцах. А вот «Принцессу Нури» и «Принцессу Гиту» изготавливают совсем не в Индии, что казалось бы логичным, а в Ленинградской области, в поселке имени Свердлова. Вот такой вот вояж чайной пыли…

Обогнал обычный