Меры социальной поддержки для семей с детьми

Министр социальной защиты Сахалинской области

Новые меры социальной поддержки, направленные на поощрение ответственного родительства, введены в Сахалинской области с 1 января 2017 года. Задав вопрос министру социальной защиты Сахалинской области Елене Касьяновой вы можете узнать какие льготы предусмотрены многодетным семьям, семьям с детьми инвалидами, студенческим семьям и др.

Вопросы принимаются с 15 по 21 апреля. Ответы будут опубликованы после 28 апреля.