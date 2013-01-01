Буква судьбы

Книга помогает прощать, строить будущее и брать на себя ответственность за свои поступки – считает директор Сахалинской областной научной библиотеки Валентина Малышева

Бывают люди, с которыми поговоришь, и на душе становится светло. Как будто искал в потемках ответы, а вот они – прямо перед тобой. Директор областной научной библиотеки Валентина Аврамовна Малышева – из их числа. Поэтому и выбирать отрывки для публикации из двухчасового интервью сложно – говорили-то о важном. О роли библиотеки в воспитании, о том, как легко сегодня запутаться в обилии информации, как важно брать на себя ответственность за происходящее и не винить других в своих несчастьях, и о многом другом...

О родителях

– Я родилась на Кубани, в семье ветеринарного врача, была любимой дочерью, плакала, когда отец уходил на работу. И он, сжалившись, забирал меня с собой. Досыпала в яслях рядом с лошадьми. Постоянно видела, как самозабвенно работает мой отец, и переняла у него эту черту. Может быть, для женщины это и не очень хорошо, но по-другому я просто не умею. Родители были строгими, но очень любили меня и младшую сестру, и мы это чувствовали. Они хотели, чтобы мы выросли достойными людьми. Мы знали: совершим ошибку, дома нас примут любыми. Но любыми мы быть не хотели – хотели быть хорошими, чтобы не огорчать родителей. Мне очень жаль, что, когда я встала на ноги и могла бы как-то побаловать маму и папу, их уже не было в живых.

Об ответственности

– Меня родители научили так: когда я двигаюсь в правильном направлении, это не только я, это еще и все окружающие люди мне помогают. Когда происходит что-то отрицательное, надо прийти домой и посмотреть в зеркало, там увидишь, кто виноват. Если обвинишь себя, будешь искать варианты, как это исправить. Обвинишь в своих несчастьях других людей – ничего исправить не получится.

О выборе профессии

– После школы я поступила в библиотечный техникум в Ростове-на-Дону. С детства очень любила читать и по наивности думала, что если буду библиотекарем, то смогу читать с утра и до вечера. Оказалось, это совсем не так… Тем не менее во времена книжного дефицита в библиотеки все равно приходили новинки, и их можно было взять на ночь.

О книгах

– Можно прочитать книгу и просто пересказать ее сюжет. А можно вместе с хорошей книгой отправиться в путешествие, открыть тайны мироздания, разобраться в своей душе. Хорошая книга поможет задуматься о последствиях своих поступков. Особенно помогает в этом классическая литература. Вообще русская литература учит понимать и прощать другого человека. Ведь это очень важно – научиться прощать. Себе-то мы, как правило, готовы простить все, что угодно, а вот другому – нет.

О темной стороне таланта

– Должна быть работа самого человека над собой. Вот у Антона Павловича Чехова было несколько братьев и сестра. И старший брат был гораздо талантливее его. На последних курсах он уже обучал детей директора гимназии. Однако умер бездом- ным только потому, что страшно пил. Не было у человека силы воли. И таких людей мы встречаем во все времена. Бывает, человек и умный, и талантливый, но другой – менее заметный – занимает более высокое положение. И тогда первый начинает ругать окружающих, власти, жизнь… Но на самом деле, возвращаясь к вопросу ответственности, если тебя что-то не устраивает, нужно ругать только себя. Только так можно чего-то добиться.

О значении труда

– Нужно уметь распорядиться тем, что дала тебе судьба. Знаю такую притчу. У богатых родителей рос сын, который не блистал талантами, и они пригласили образованного родственника, чтобы тот помог им определиться: как быть с мальчиком, куда его направить. Этот человек вдруг снял с куста жучка и сказал мальчику: через три года ты должен знать об этом насекомом все. Еще через несколько лет мальчик стал выдающимся ученым. Так что трудитесь, и все придет. И почет, и слава, и деньги в том числе.

О необходимости библиотек

– Были времена, когда библиотекам пришлось несладко. Однако они, к счастью, прошли, в том числе благодаря федеральному и областному правительству. Сейчас библиотеки открываются во многих регионах России. Наша задача – не только в том, чтобы отвечать на запросы читателей, но и в том, чтобы формировать их вкусы. Вот пришел человек, хочет читать только детективы, но мы должны вызвать у него интерес и к более серьезной литературе. Вот почему мы сделали все, чтобы убрать рутинную работу, писанину, по максимуму высвободить время библиотекарей, чтобы они могли общаться с посетителями – что-то подсказать. Мы открыли все фонды, за исключением редких изданий, начали работать до десяти вечера, чтобы человек мог зайти к нам после работы. Мы проводим интересные мероприятия – концерты, «библионочи» – это ежегодные фестивали чтения, скоро состоится фестиваль патриотической книги, в рамках которого к нам приезжают выдающиеся писатели-современники.

О человеческом общении

– А где еще, как не в нашей библиотеке, можно бесплатно разместить свои фотографии и работы? Например, куклы, рукоделие… Творческим людям хочется проявить себя, найти единомышленников, пообщаться. Никакой Интернет не удовлетворит потребности в живом общении! Напротив – Интернет и гаджеты разъединяют нас. Из-за них мы не слышим друг друга. Каждый просто тыкает в сенсор…

О критическом мышлении

– Вот сейчас вошел в Интернет, и кажется, что там есть все. Раньше мы говорили: кто владеет информацией, владеет миром. А сейчас уже говорим по-другому: кто владеет знаниями, тот владеет миром, потому что сейчас информации столько, что легко запутаться. Надо скептически относиться к информации, уметь формировать свое собственное мировоззрение. Мы должны мыслить критически. Задача родителей, школы и библиотек в том числе – научить ребенка думать именно в таком ключе.

О молодежи

– Я люблю молодежь. И мне нравится, когда люди сопротивляются, имеют свою точку зрения. Ведь опереться можно только на то, у чего есть стержень. А есть люди, которые постоянно соглашаются с тобой, но толку от них мало.

О Сахалине

– Этот остров меня покорил – природой, людьми, человеческими отношениями. Когда я приехала сюда после института, это был совершенно особенный мир. Я почувствовала, что мне здесь комфортно, что это место мне по душе.

О чтении

– Я бы порекомендовала почитать Ивана Шмелева «Лето Господне». Очень люблю Лескова – у него необыкновенный русский язык. Люблю Симонова, особенно если говорить о патриотическом воспитании. У него прекрасные книги о войне, основанные на достоверных событиях. Ну и, конечно, Антона Павловича Чехова, творчество которого долго и глубоко изучаю.

О работе

– Когда уходила Тамара Трофимовна Даниленко, бывший директор СахОУНБ, меня назначили исполняющей обязанности руководителя библиотеки. Мне было уже за шестьдесят. И хочу сказать: все, чего я достигла, это благодаря нашему коллективу. До этого я долго работала на должности заместителя и прекрасно понимала: чем выше должность, тем больше свободы в принятии решений, но и больше ответственности. А директор – это еще и хозяйство: бухгалтерия, закупки, коммуникации. Кроме того, я руковожу большим коллективом, у каждого человека, который здесь работает, – свои устремления и взгляды. Однако нужно, чтобы все мои коллеги понимали главную задачу библиотеки: это мы для людей, а не наоборот. И, я думаю, мы справляемся.