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14 апреля 16:13 / Социум / ОТВ / работа  

Звонок на орбиту

У оператора видеосвязи телекомпании «ОТВ» Дарьи Новиковой всегда сходится тайм-код

Фабрика новостей

На экране компьютера – изображение белых мешков. В них привозят отсортированный мусор? Или складывают золу от сожженных отходов? При монтаже новостного сюжета никак нельзя перепутать одни с другими.

Оператор видеосвязи, или просто монтажер, Дарья Новикова сводит воедино текст журналиста и видео оператора. На эту должность девушка перешла прошлым летом, а в телекомпании «ОТВ» она уже почти девять лет.

На фабрику новостей Новикова попала случайно – всегда легко находила общий язык с техникой, получила диплом оператора ЭВМ и решила найти работу, где можно было бы применить компьютерные знания. Попалась вакансия оператора эфира в одной из сахалинских телекомпаний.

Оператор эфира – это конечное звено перед выходом программы на экраны. Он контролирует прямые трансляции, переключение между студиями, рекламные вставки. Все происходит в реальном времени. Если происходит ошибка, ничего не исправишь – зритель уже все увидел.

–Компьютер, например, завис – картинка встала. Это технический сбой, и никто здесь не виноват. Тогда ставишь «матрас» – все видели эту заставку на экране. Звонишь на орбиту, так мы называем телецентр, просишь переключить, – рассказывает собеседница.

Пропаганда на шариках

Оператору видеосвязи в постоянном потоке новостей скучать не приходится. С утра, как правило, работы немного – все корреспонденты на съемках. А к обеду они возвращаются и сдают материалы. Когда новостей много, важно не пропустить какие-либо огрехи в готовый выпуск.

– Недавно пришлось переделывать сюжет, потому что на куртках героев было заметно название одной из политических партий. Если показать такое, это будет считаться политической пропагандой. Еще часто, когда заселяют людей в новые дома, пишут название партии на воздушных шариках. Бывает, из архивного видео проскакивают лишние кадры. Например, чиновники, которых уже сняли с должности, – рассказывает Дарья.

На ОТВ работают три монтажера. Но Дарья Новикова, помимо склейки новостных сюжетов, занимается контентом телеканала. Все фильмы и телепередачи, которые покупают для трансляции, она приводит в соответствие с техническими характеристиками ОТВ.

– Прежде чем запустить в эфир, нужно переделать формат видео, подстроить звук. Это механическая работа. Поначалу она довольно много времени занимала, но теперь я уже набила руку, – рассказывает девушка.

Оживить статистику

На неспешный монтаж рядового сюжета уходит примерно 40 минут. Может потребоваться и час, если корреспондент подошел к репортажу оригинально. Когда времени в обрез, Дарья собирает качественный сюжет за 20 минут.

Но полностью прочитать, что написал журналист, и просмотреть, что снял оператор, – это святая обязанность монтажера, уверена собеседница. Телесюжет длится в среднем две минуты, а отснятого материала может быть на час.

– Недавно монтировала новость про хирургическую операцию. 58 планов, из них несколько синхронов – то есть интервью. Журналист указывает, какую часть синхрона следует взять в сюжет. Если цифры неверные, тайм-код не сходится, тогда монтажер ищет нужную фразу. Нельзя, чтобы репортаж выглядел нелогичным для зрителя, – говорит Новикова.

От корреспондентов поступают самые разные материалы. Их нужно сделать привлекательными для зрителя. На ОТВ статичные мероприятия, похожие одно на другое, стараются освежать графикой. Идет речь, например, о минимальной оплате труда в регионе. Создают графическое изображение островного края: на севере мелькают одни цифры, на юге – другие, на Курилах – третьи. Картинка на экране сразу будто становится ярче.

Тандем с оператором

Больше всего Дарье нравится работать над креативными сюжетами. Такие и зрителю непременно запоминаются.

– Давно идет суд над бывшим сахалинским губернатором. Съемки из зала суда всем уже примелькались. А наш журналист построила сюжет на стендапах – то есть своих появлениях в кадре. Начала рассказывать о фактах возле городского суда, потом как будто вышла из кадра, оказалась в другом месте и продолжила рассказ. Задача оператора и монтажера – сделать единую картинку, – рассказывает Дарья.

Перед Пасхой каждый год всплывает тема яичного ажиотажа. Корреспонденты ОТВ и здесь нашли оригинальный подход. Журналист нарисовал на яйце мордочку, дал ему имя и проследил весь путь – как яйца сортируют, дают категорию, штампуют.

– Монтажеру чаще удается креативить на авторских программах. Там можно сделать музыкальные вставки, оригинальные видеонарезки. Вообще монтажер полностью зависит от работы оператора, – замечает собеседница. – Принесут потрясающие съемки с квадрокоптера или планы с лыжниками, пролетающими над камерой, тогда, конечно, выйдет суперсюжет.

Фото из архива Дарьи Новиковой

Теги  Работа Журналисты ОТВ
Автор текста: Екатерина Банковская

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Комментарии

Светлана Щепец. «Наш остров»

Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.

Мария Кабанова. «Сахалинское утро»

Молодец!!!

Светлана Щепец. «Наш остров»

Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!&#128536;

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