Хорошавин назвал суд по его делу пьесой с плохими актёрами

- Суд напоминает плохо написанную пьесу, поставленную бесталанным режиссёром, и исполнители главных ролей оставляют желать лучшего. Я бы назвал это азиатчиной, но боюсь обидеть наших восточных друзей, - заявил Хорошавин на заседании суда 13 апреля.

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Дело Хорошавина

Таким образом он поддержал очередное ходатайство адвоката Юрия Сюзюмова об отводе судьи Елены Поликиной. Защитник около 40 минут зачитывал ходатайство, в котором, кроме прочих причин для отвода, значилось нежелание суда провести судмедэкспертизу в отношении основного свидетеля обвинения - бывшего руководителя секретариата губернатора Вячеслава Горбачёва.

- Когда рассматривалось моё гражданское дело (об изъятии имущества), меня держали в Москве, чтобы я смог принять лишь минимальное участие в суде. А сейчас нас заперли здесь, а главный свидетель солирует в Москве, хотя вчера мы все видели, что он прекрасно себя чувствует. Его намеренно не привозят сюда, чтобы защита не смогла с ним хорошо поработать, - сказал экс-губернатор.

После 15-минутного перерыва на совещание судья отказала Сюзюмову в удовлетворении ходатайства.