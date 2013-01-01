На Кунашире ученые нашли два уникальных для России вида грибов

По итогам прошлогодней экспедиции микологов ДВО РАН из Владивостока по югу Кунашира список шляпочных грибов на острове вырос до 238 единиц.

Как сообщается на сайте заповедника «Курильский», до этого на острове был отмечен только 91 вид, 11 из которых занесены в Красные книги РФ и Сахалинской области.

Всего за время этой экспедиции было собрано 198 образцов макромицетов. Камеральная обработка результатов сборов проводилась в течение всей зимы.

Самым грибным местом юга острова оказалась экологическая тропа «Столбовская», расположенная в охранной зоне заповедника «Курильский». На тропе было зафиксировано 100 видов грибов. Причем кандидат биологических наук Евгения Булах сделала две сенсационные находки. - Два вида грибов впервые обнаружены в России. Первый - Russula alboareolata (сыроежка белоареолированная) - описан из Японии, только там он распространен. Она встречена на экологической тропе «Столбовская» и в окрестностях села Третьякова у ручья Валентины. Второй вид - Strobilomyces confusus (шишкогриб неясный) известен в Японии и в Северной Америке. На острове обнаружен в лесу около слияния ручья Кислого с рекой Лесной и на экологической тропе «Столбовская». Это две уникальные находки. Причем, эти грибы хорошо себя чувствуют в лесах Кунашира и встречаются повсеместно.

В 2017 году будет продолжена совместная работа научных сотрудников из Владивостока и заповедника по поиску новых видов и новых мест произрастания грибов, что позволит составить более полную картину видового состава и распространения макромицетов на Кунашире. Микологи просят туристов и местных жителей воздержаться от сбора грибов в районе экологической тропы «Столбовская». Некоторые из них занесены в Красные книги и нуждаются в охране. Кроме того, они составляют одну из изюминок местной флоры.