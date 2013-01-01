Краеведческий музей в Углегорске «переоденут»

В Углегорске активно идет капитальный ремонт местного краеведческого музея.

Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», на сегодняшний день рабочие уже частично покрыли внешние стены специальным утеплителем и в скором времени приступят к укреплению навесного фасада.

Договор между учреждением культуры и подрядчиком из Хабаровска — ООО «Компания Технолит» — был заключён в начале этого года. На преображение фасада одного из лучших музеев области из бюджета района выделено без малого 2 млн рублей.