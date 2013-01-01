Краеведческий музей в Углегорске «переоденут»
В Углегорске активно идет капитальный ремонт местного краеведческого музея.
Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», на сегодняшний день рабочие уже частично покрыли внешние стены специальным утеплителем и в скором времени приступят к укреплению навесного фасада.
Договор между учреждением культуры и подрядчиком из Хабаровска — ООО «Компания Технолит» — был заключён в начале этого года. На преображение фасада одного из лучших музеев области из бюджета района выделено без малого 2 млн рублей.
— По проекту стены музея приобретут жемчужно-белый цвет, а колонны и цоколь предстанут в графитовом оформлении. При этом учтены все сложности и особенности архитектуры нашего музея – для того, чтобы сохранить его первозданный вид, - рассказала директор музея Татьяна Смирнова.
По ее словам, уже к 1 июля рабочие должны завершить облицовку фасада. К этому времени здание районного музея предстанет в совершенно преображённом виде.
Фото газеты «Углегорские новости»
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