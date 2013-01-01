Сахалинцы могут пополнить информационную базу «Регионы России»

Южносахалинцев приглашают принять участие в создании информационной базы «Регионы России», информирует пресс-служба мэрии.

Общественно-информационное агентство «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют информационный интернет-ресурс - Главный издательский дом субъектов Российской Федерации «Регионы России».

Государственные федеральные и региональные органы управления, а также учреждения, организации, предприятия и рядовые жители смогут размещать материалы, касающиеся основных тенденций социально-экономического развития территорий, инвестиционного потенциала, опыт применения инноваций, современных технологий и т. д.

Кроме этого, у зарегистрированных пользователей есть возможность бесплатно публиковать на портале информацию о выходе собственных аналитических статей, книжных изданий, авторефератов и диссертаций.

Подробнее об информационной базе «Регионы России» можно узнать на портале http://www.kremlinrus.ru/.