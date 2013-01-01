На Сахалин прилетели кукольники из Казани

По информации пресс-службы островного театра кукол, коллег из Казани встречали сахалинские актеры во главе с худруком Антониной Добролюбовой и представители учебно-культурного центра «Туган тел», объединяющего татар Сахалина.

«Экият» – один из старейших театров кукол России. Более 80 лет он радует зрителей разнообразием жанров и стилей. На Сахалин татарские артисты привезли две сказки – «Три дочери» и «Идет Коза рогатая». Открытие гастролей и первый показ состоится 14 апреля в 11:00.

Обменные гастроли двух театров проходят в рамках соглашения, подписанного Олегом Кожемяко и Рустамом Миннихановым – главами субъектов РФ. Буквально на днях артисты Сахалинского театра кукол вернулись из Татарстана. На сцене «Экият» островные кукольники ставили спектакли «Мы летели на диване» и «Я люблю Вас, Ромашка».