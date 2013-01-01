Интеллектуалов Южно-Сахалинска зовут на «Скважину знаний»

Интеллектуальный клуб «Логос» организует традиционную игру «Скважина знаний», сообщили РИА «Сахалин-Курилы» организаторы.

В этом году она пройдет 24 июня. Ежегодно в игре принимают участие представители различных нефтегазовых компаний, включая «Эксон Нефтегаз Лимитед» , «Сахалин Энерджи», дочерние предприятия «Роснефти» и «Шлюмберже». В прошлом году к нам впервые присоединилась команда сахалинского офиса Panalpina.

Мероприятие всегда проходит в очень дружественной и позитивной обстановке; это замечательная возможность хорошо провести время и просто неформально пообщаться с коллегами по цеху. В этом году мы хотим сделать игру еще более интересной, а борьбу – напряженной. Именно поэтому организаторы приглашают присоединиться к марафону новых участников и открывают предварительную регистрацию на игру.

Участники могут пройти простую процедуру регистрации в случае, если готовы уже сейчас заявить команду. Обязательное условие осталось прежним — все члены команды должны представлять предприятие, имеющее отношение к нефтегазовой отрасли Сахалина. Число игроков в команде – шесть человек (допускается регистрация до трех запасных игроков). Зарегистрироваться можно здесь.