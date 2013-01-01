Число участников предварительного голосования на Сахалине выросло до 112

Число участников предварительного голосования в Сахалинской области выросло до 112 человек. На рассмотрении находится еще несколько заявок.

- Мы утвердили дополнительных участников предварительного голосования, которые хотели попробовать свои силы на открытых дискуссионных площадках. Ни одному человеку мы не отказали, - сообщил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе, член оргкомитета по проведению предварительного голосования Николай Литус.

Он сообщил, что уже определен персональный состав счетных комиссий. В основном это люди из резерва парторганизации, имеющие опыт участия в избирательных кампаниях.

- Это позволит повысить их профессионализм и провести день голосования 28 мая серьезно, качественно и без нарушений, – поделился мнением он.

В предстоящие выходные дебаты пройдут сразу на девяти площадках области. Участники праймериз смогут поупражняться в красноречии в Углегорске, Невельске, Долинске, Смирных, Южно-Сахалинске. В областном центре претенденты на звание кандидата в депутаты соберутся сразу в нескольких местах – в ДК «Радуга», политехническом колледже, главном корпусе СахГУ и на Пограничной, 68.

Что касается тем, то главными направлениями для обсуждений в этот раз выбрали доступность и качество образования, ЖКХ, здравоохранение и демографию, агропромышленный комплекс и развитие села, экономику и промышленность.

- Особенно хочется подчеркнуть, что мы делали опросы в социальных сетях через группы «Единой России» в «Фейсбуке», «Вконтакте», «Одноклассниках». Люди включились в этот процесс, предлагали свои темы для обсуждений, мы учли эти пожелания, - рассказал Литус.

По его мнению, первый раунд дебатов, который состоялся в прошедшие выходные, был очень плодотворным.

- Пока все проходит очень интересно. Во встречах участвовали и действующие депутаты, и пенсионеры, и молодежь. В принципе, отклик участников достаточно хороший. Они рассказали, что это уникальный опыт - попробовать свои силы на публичных выступлениях, отстоять свою точку зрения. Некоторые выразили надежду, что озвученные ими предложения смогут войти в избирательные программы кандидатов, которые в итоге станут участниками выборов депутатов в облдуму седьмого созыва, - подчеркнул он.

Напомним, 10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. «Единая Россия» по сложившейся традиции проводит предварительное голосование по выдвижению кандидатов от партии. В апреле все потенциальные кандидаты пройдут через дебаты и встречи с избирателями. 28 мая жители Сахалина и Курил выберут понравившихся кандидатов с помощью рейтингового голосования. Его победители пойдут непосредственно на выборы 10 сентября.