Россельхозбанк выполнил все ключевые показатели эффективности

12 апреля 2017 года состоялось заседание наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», информирует пресс-служба компании.

На нем подвели итоги исполнения в 2016 году стратегии банка до 2020 года и долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014–2020 годы.

Как отметил в ходе заседания председатель наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Александр Ткачев, по итогам прошлого года банк выполнил все установленные показатели, стратегические ориентиры и обязательства перед государством. Он обеспечил кредитование АПК и других приоритетных отраслей экономики темпами «выше рынка», а также выполнил все директивы акционера и реализовал мероприятия, предусмотренные долгосрочной программой развития.

В 2016 году, несмотря на сложные внешние условия, Россельхозбанк обеспечил исполнение показателей эффективности предоставленных бюджетных инвестиций и увеличил рыночные доли в кредитовании агропромышленного комплекса и сезонных работ. В сравнении с предыдущим годом на 62% был увеличен объем кредитования агропромышленного комплекса, Банк предоставил на его развитие рекордные 1,03 трлн рублей.

Также Россельхозбанк полностью выполнил требования Соглашения с АСВ об увеличении вложений в приоритетные для государства отрасли на 1% в месяц.

В прошедшем году Банк в соответствии со стратегией проводил планомерную работу по повышению качества кредитного портфеля, что привело к снижению уровня просроченной задолженности.

В условиях действия экономических санкций Россельхозбанк последовательно решал задачу замещения внешних заимствований за счет наращивания клиентских пассивов темпами выше рыночных.

В 2016 году чистый операционный доход Банка достиг 96 млрд рублей. Кроме того, впервые за последние три года он получил чистую прибыль в размере 0,5 млрд рублей.

Автоматизация бизнес-процессов, внедрение новых информационных технологий, оптимизация расходов осуществлялись в соответствии с планами, предусмотренными долгосрочной программой развития, что позволило обеспечить решение таких стратегических задач, как повышение конкурентоспособности продуктов и услуг Банка, рост эффективности операционной деятельности и увеличение производительности труда.

- На 2017 год мы ставим перед собой задачу сохранить лидирующие позиции на рынке кредитования АПК и сезонных работ, содействуя реализации потенциала импортозамещения и наращиванию экспорта отечественной продукции. Кроме того, будет продолжена работа по повышению качества обслуживания клиентов, эффективности системы управления, совершенствованию бизнес-процессов и технологий, развитию точек доступа, – отметил по итогам заседания наблюдательного совета председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев.