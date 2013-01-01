На Сахалине Росгвардия штурмом взяла подпольное казино

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции островной полиции установили, что группа лиц организовала в областном центре проведение азартных игр. При этом подпольные бизнесмены предпринимали серьезные меры конспирации. Здесь действовал особый пропускной режим с чёткой системой контроля. Свободный доступ в помещение был исключён. Поэтому место азартных игр офицеры отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии России по области брали штурмом. Внезапное появление стражей порядка не оставило ни малейшего шанса участникам, чтобы скрыться или уничтожить улики.

В результате штурма были изъяты 18 телефонов, около 40 сим-карт, 3 ноутбука, 5 банковских карт, 4 флеш-накопителя, 17 системных блоков, деньги и другое. Трое организаторов и администратор дали признательные показания.

По материалам сотрудников полиции следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК России возбудил уголовное дело за незаконные организацию и проведение азартных игр.