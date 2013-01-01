Верность батальону

В жизни Юрия Тютерева вроде бы ничего не изменилось. Он так же приходит к себе в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции южно-сахалинского УМВД. Только теперь он уже не начальник для стражей правопорядка, а обычный гражданский человек. С конца 2016 года майор Тютерев на пенсии. Но Юрий Николаевич даже мысли не допускал, что после этого забудет о службе и коллегах, станет домоседом. Поэтому с радостью согласился возглавить Совет ветеранов городского УМВД. Офис его тоже расположился в помещении батальона, а в привычной обстановке все делать проще.

Совсем скоро, 16 апреля, исполнится 70 лет полиции областного центра. 17 апреля празднуется день ветерана МВД. На торжества соберутся бывшие сотрудники. Будет повод поговорить о том, как лучше построить работу совета. Наброски у нового председателя уже есть.

– Первый пункт моего плана – не забюрократизироваться, – смеется пенсионер. – Чтобы отставные люди приходили за помощью и не чувствовали себя как в бюрократической структуре. А меня не воспринимали как чинушу. Понятно, нужно будет и заседания проводить, без них не обойдешься. Только сделать надо так, чтобы на них всегда принимались решения по делу, чтобы эти заседания не стали самоцелью. Думаю, в этом на первых порах поможет Совет ветеранов областного УМВД, недавно его возглавил Владимир Харский.

Сейчас Юрий Николаевич собирается подготовить альбом об истории городского УМВД. Выбрал фото из своего личного архива и предложил ветеранам, а также всем желающим принести снимки и документы, которые рассказывают о деятельности южно-сахалинского управления в разные годы. Это поможет заинтересовать людей, наладить с ними обратную связь. В такой обстановке можно решать любые проблемы.