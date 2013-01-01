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13 апреля 14:52 / Социум / полиция / ветераны  

Верность батальону

Юрий Тютерев

Даже после увольнения на пенсию сотрудник полиции не расстался с любимым подразделением

С миру по фото

В жизни Юрия Тютерева вроде бы ничего не изменилось. Он так же приходит к себе в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции южно-сахалинского УМВД. Только теперь он уже не начальник для стражей правопорядка, а обычный гражданский человек. С конца 2016 года майор Тютерев на пенсии. Но Юрий Николаевич даже мысли не допускал, что после этого забудет о службе и коллегах, станет домоседом. Поэтому с радостью согласился возглавить Совет ветеранов городского УМВД. Офис его тоже расположился в помещении батальона, а в привычной обстановке все делать проще.

Совсем скоро, 16 апреля, исполнится 70 лет полиции областного центра. 17 апреля празднуется день ветерана МВД. На торжества соберутся бывшие сотрудники. Будет повод поговорить о том, как лучше построить работу совета. Наброски у нового председателя уже есть.

– Первый пункт моего плана – не забюрократизироваться, – смеется пенсионер. – Чтобы отставные люди приходили за помощью и не чувствовали себя как в бюрократической структуре. А меня не воспринимали как чинушу. Понятно, нужно будет и заседания проводить, без них не обойдешься. Только сделать надо так, чтобы на них всегда принимались решения по делу, чтобы эти заседания не стали самоцелью. Думаю, в этом на первых порах поможет Совет ветеранов областного УМВД, недавно его возглавил Владимир Харский.

Сейчас Юрий Николаевич собирается подготовить альбом об истории городского УМВД. Выбрал фото из своего личного архива и предложил ветеранам, а также всем желающим принести снимки и документы, которые рассказывают о деятельности южно-сахалинского управления в разные годы. Это поможет заинтересовать людей, наладить с ними обратную связь. В такой обстановке можно решать любые проблемы.

Наука общения

В верности такого подхода Тютерев убедился, когда только пришел в ноябре 1982 года в тогдашнюю южно-сахалинскую милицию после демобилизации с флота. С тех пор он почти все время отдавал патрульно-постовой службе. Как говорят в среде правоохранителей – работал на «земле». То есть выезжал на происшествия, задерживал нарушителей, составлял протоколы. Все это научило общаться с разными людьми, быть открытым. Потом передавал свой опыт молодому пополнению. Учил не только профессиональным навыкам, но и философии патрульного. Это у него хорошо получалось.

За время службы дважды побывал в командировке на Северном Кавказе. Участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске (лето 1995 года). По словам Тютерева, неделю, проведенную там, можно было засчитать за месяц. После возвращения долго снились тяжелые сны. Но справиться с этим потрясением помогла психологическая закалка, полученная на «земле».

А еще он не только по обязанности, но и по зову сердца участвовал в организации шефской помощи Красногорскому детскому дому. Сам Тютерев объяснял все просто: мне хочется, чтобы дети увидели – есть обыкновенное человеческое участие и доброта. Пусть они научатся правильному отношению к жизни. Чтобы у них были ориентиры, позволяющие отделять плохое от хорошего.

В этой работе, а также в воспитании будущих патрульных батальона он намерен участвовать и как глава Совета ветеранов южно-сахалинской полиции. Ведь не имеет особого значения – продолжаешь ты службу или уже получаешь пенсию. Главное – желание. И открытость в общении с людьми на «земле».

Наша справка

В 2015 году Юрий Тютерев стал лауреатом престижной общественной премии «Честь и доблесть» в номинации «За верность служебному долгу», учрежденной в 2005 году по инициативе Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России совместно с другими общественными организациями.

Руководство УМВД России по Сахалинской области более 70 раз поощряло Тютерева. Он имеет ряд государственных наград: медали «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» 1 степени, «За безупречную службу в ОВД» и другие.

Теги  Полиция Ветераны
Автор текста и фото: Евгений Аверин

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Комментарии

Светлана Щепец. «Наш остров»

Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.

Мария Кабанова. «Сахалинское утро»

Молодец!!!

Светлана Щепец. «Наш остров»

Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!&#128536;

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