Сахалинских журналистов приглашают на конкурс «Патриот России - 2017»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) объявляет о проведении в 2017 году Всероссийского конкурса «Патриот России».

По информации организаторов, творческое состязание направлено на выявление лучших материалов по освещению в электронных и печатных СМИ темы патриотического воспитания. Оно проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.».

Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания. Он проводится при поддержке Роспечати с участием Минобороны РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, Союза журналистов России.

К участию приглашаются зарегистрированные электронные и печатные СМИ, интернет-проекты, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы патриотической направленности были размещены в СМИ с 1 мая 2016 года по 30 апреля 2017 года включительно.

Конкурсные работы вместе с сопроводительными материалами направляются до 1 июня 2017 года на conkurspatriot@pr-club.com или в оргкомитет конкурса «Патриот России» по адресу: 119019, Москва, Никитский бульвар, 8а, офис 311.

Торжественную церемонию награждения победителей предполагается провести в июле этого года в Центральном федеральном округе. Лучшим будут вручены памятные знаки и дипломы Роспечати.

Положение о конкурсе размещено на сайтах Международного пресс-клуба и www.pr-club.com и официальном сайте Роспечати.

Контактные телефоны федерального оргкомитета конкурса: +7 (495) 695-34-22, +7 (495) 695-34-23, +7 (495) 691-64-81.