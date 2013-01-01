Опыт Сахалина в прибрежном промысле рекомендовали Приморью

Опыт Сахалинской области по организации промысла в прибрежной шестимильной зоне рекомендовано внедрять в других приморских регионах.

По информации пресс-службы губернатора, к такому выводу пришли участники состоявшегося в Москве заседания комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича. Олег Кожемяко выступил на нем с докладом по вопросу совершенствования организации рыболовства в районах, прилегающих к прибрежным субъектам России, с учетом опыта реализации эксперимента в Сахалинской области.

Напомним, в прошлом году Олег Кожемяко предложил упростить доступ для жителей области к водным биологическим ресурсам шестимильной прибрежной зоны. Это позволило бы небольшим коммерческим компаниям и рыболовам-любителям вести здесь промысел минтая, трески, наваги, камбалы, окуня и других даров моря. Цель нововведений - улучшить снабжение сахалинцев и курильчан рыбой по доступной цене, а также снять остроту проблемы занятости населения. Инициатива губернатора получила одобрение руководства страны. Внесенные 2 августа 2016 года в Правила рыболовства для Дальневосточного бассейна поправки сняли ряд административных барьеров для рыбаков области. Например, они получили возможность вести учет добычи непосредственно в местах выгрузки на берегу. Поправки также допустили увеличение прилова других ВБР при моновидовом промысле.

- Рыбаки перестали выбрасывать за борт рыбу, которая не вписана в разрешительный билет, - сказал Олег Кожемяко. – Теперь весь улов поступает на рынок. Это резко увеличивает эффективность и рентабельность рыбацкого бизнеса.

Эксперимент на Сахалине и Курилах начался во второй половине года, и только четыре рыбопромышленных предприятия успели активно принять в нем участие до завершения навигации. Тем не менее в первый же месяц промысла по новой схеме поставки на берег ВБР возросли на 200 тонн, отметил Олег Кожемяко. С января 2017 года участие в промысле в прибрежной шестимильной зоне принимают уже 15 предприятий. Они добыли, в частности, почти 4 тыс. тонн наваги. Сегодня количество участников промысла возросло до 20. Ожидается, что оно еще более увеличится после открытия навигации маломерного флота.

Оформление уловов в портах и установленных местах сдачи оказалось более удобным и для контролирующих органов. Они получили возможность следить за объемами добычи ВБР с меньшими затратами сил и средств. В результате не зафиксировано ни одного нарушения правил рыболовства, связанного с заполнением промыслового журнала, допущенного предприятиями, участвующими в промысле в прибрежной зоне. Совместными усилиями снят административный барьер, который многие годы вызывал раздражение рыбаков.

Олег Кожемяко также затронул вопрос организации спортивного и любительского рыболовства. Поправки дали возможность сахалинцам и курильчанам применять в море небольшие сети и переметы. Правительство области, администрации муниципальных образований организовали выдачу путевок вместе с информацией о правилах рыболовства и действующих ограничениях. В целом эти меры способствовали развитию любительского рыболовства, позволили получать более объективные данные об уловах. В то же время со стороны контролирующих органов были высказаны определенные замечания. Некоторые из них будут устранены в результате совместной работы с федеральными органами власти – Министерством сельского хозяйства и агентством по рыболовству. Однако, по мнению главы островного региона, большинство проблем можно разрешить только с принятием соответствующего закона, который в настоящее время подготовлен ко второму чтению.

Губернатор отметил, что руководство других приморских субъектов Российской Федерации с большим интересом следит за нововведениями в островном регионе.

- Эксперимент в Сахалинской области признан состоявшимся, - прокомментировал Олег Кожемяко по итогам заседания правительственной комиссии. – Он рекомендован для использования в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах.

По мнению главы области, именно возможность оформления уловов в местах сдачи вместе с разрешением оформления реально попадающегося прилова сделает прибрежное рыболовство более привлекательным для малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать увеличению поставок свежей рыбы на рынки приморских регионов.