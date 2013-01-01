Барышня из яйца

Сахалинцы учились украшать росписью пасхальное угощение

Василек и береза

В старину красить яйца фабричными химическими красителями считалось греховным. Мастерицы сами изготавливали краски из природных материалов. Желтый жовтыло, например, варили из коры молодой яблони. Для получения синего цвета использовали цветки василька или мальвы, для зеленого – сережки осины и листья березы. – Воду мастерицы набирали только из родника. А яйца непременно должны быть свежими – иначе краска не ляжет, – рассказывает Мария Дмитриева, член Союза художников России и ведущий научный сотрудник Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника. Художница провела в островной столице серию мастер-классов для всех, кто интересуется традициями русского декоративно-прикладного искусства. Сахалинцы научились шить лоскутных птичек, расписывать матрешек, делать куклу-барышню. А на заключительном уроке вместе с гостьей из Сергиева Посада расписали деревянные пасхальные яйца акварелью и гуашью.

В сергиево-посадской традиции популярны архитектурные изображения – художники любят запечатлевать знаменитую лавру. Нередко яркие краски превращают яйца в нарядных барышень. В подарок мальчикам пасхальное угощение принято расписывать дубовыми листьями, ведь дуб считается символом твердости и силы. Девочками чаще дарят яйца с цветочной росписью, олицетворяющей молодость и красоту. А для бабушек и дедушек рисуют сосновые веточки – символ мудрости и долголетия. – Большое влияние на пасхальное творчество теперь оказывает западная культура. На яйцах мы видим милых зайчиков, кроликов. Дети любят рисовать мишек Тедди и другие свои любимые игрушки, героев комиксов и мультфильмов, – замечает Мария Юрьевна.

Кистка в воске

Художница поделилась также тонкостями технологии создания писанки, зародившейся примерно в X столетии. Так на Руси и в некоторых странах Восточной Европы называлось пасхальное угощение, расписанное с помощью воска и красок. Рисунок наносится кисткой, или писачком. Такой инструмент можно сделать самим – свернуть тонкую жесть в трубочку вокруг иглы. Иглу затем вынуть, а трубочку закрепить паклей или медной проволокой на деревянной палочке.

Кистка погружается в растопленный воск. Мастерица выводит на яйце восковые узоры и опускает его в емкость с краской. Затем покрывает вторым слоем восковых рисунков и окунает в краску, уже более темную. – Снова воск и снова краситель. Так несколько раз, пока яйцо не становится почти черным. Когда работа закончена, яйцо подносят к огню или помещают в печь. Воск сходит, и остается только прекрасный разноцветный рисунок, – рассказывает художница. Восковые узоры могут наноситься также с помощью булавок, спичек. Прекрасным штампом становится шляпка гвоздя. Из круглых отпечатков сочиняются праздничные орнаменты в горошек. – Зажигаем свечку, наклоняем, воском капаем на яйцо, окунаем в желтый краситель, ставим. Капаем – и в красный. Затем зеленый. Потом снимаем воск. Это один из самых простых и эффектных способов декорирования яиц. В народе он называется «Богородичьи слезки», – делится Мария Юрьевна.

В писанки, как правило, превращали сырые яйца. После их запекали в печи. А если варили, то на тихом огне в подсоленной воде. После не обдавали холодной водой, а давали остыть и просохнуть. Праздничный стол тогда выглядел, словно произведение искусства. «Да ведь рука не поднимется уничтожить такую красивую скорлупу!» – удивляются участники мастер-класса. – И все же мы в нашей семье так и делаем – разбиваем скорлупу и едим, – пожимает плечами гостья из Сергиева Посада. – Это символично. Как говорится, береги момент!..