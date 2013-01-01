62-летний сахалинец ответит за изнасилование 13-летней внучки

В целом букете преступлений обвиняется 62-летний житель нефтяной столицы Сахалина.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, уголовное дело в отношении охинца было возбуждено по трем статьям УК РФ. Фигуранту инкриминируются один эпизод изнасилования, четыре – насильственных действий сексуального характера и два – развратных действий.

По версии следствия, мужчина показывал своей 13-летней внучке фильмы порнографического содержания. А с 2015 года по март 2016-го дедушка совершал в отношении девочки изнасилование и различные извращения. При этом педофил знал, что ребенок в силу своего возраста не сможет оказать ему активного сопротивления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.