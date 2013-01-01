На Сахалине пропал мужчина, региональное следственное управление СК РФ, просит земляков помочь в его поисках, сообщает пресс-служба ведомства.

Пропавшего мужчину 1983 года рождения зовут Иван Александрович Заикин. 11 марта 2017 года примерно с 15:00 до 17:00 он вышел из дома №77 на улице Победы в Поронайске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид ему 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, нос прямой, глаза карие, волосы светлые, прямые, коротко стриженные.

Из особых примет: на правом плече татуировка в виде скорпиона, на груди слева шрам. Он выходил из дома одетым в красный пуховик, серые драповые брюки и ботинки. Документов, мобильного телефона при себе не имел.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении или обстоятельствах исчезновения Ивана Заикина, просьба сообщить в следственный отдел по Поронайску по телефонам: (8 42-431) 5-55-05, 5-53-31 или дежурному следственного управления 27-69-00.