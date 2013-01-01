На финал WorldSkills Russia поедут трое сахалинцев

Стали известны имена конкурсантов, которые примут участие в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) от Сахалинской области.

По информации регионального министерства образования, студенты Даниил Пленокос (строительный техникум), Константин Моисеенко и Виктор Киреев (политехнический колледж СахГУ) успешно справились с конкурсными заданиями всероссийских отборочных соревнований и теперь выступят в финале WorldSkills Russia в компетенциях «Сварочные технологии», «Электромонтаж» и «Хлебопечение».

Завершающий тур чемпионата пройдет с 16 по 19 мая в Краснодаре по 109 компетенциям. По его итогам будут определены лучшие молодые профессионалы среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов. Победители и призеры чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019.

- Участие в подобных чемпионатах позволяет приобрести бесценный опыт, представить учебное заведение и свой регион на всероссийском уровне, -отметила замминистра Нина Нерсесьян.

Отметим, что финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных организаций. Они направлены на профессиональную ориентацию молодежи и внедрение в систему отечественного образования лучших международных практик.

Впервые в 2017 году вместо полуфиналов по федеральным округам состоялись отборочные соревнования по блокам компетенций в восьми регионах, выбранных экспертной комиссией. В их число попали Москва, Московская область, Республика Татарстан, Ленинградская область, Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Хабаровский край и Ульяновская область провели отборочные соревнования по компетенциям 6 блоков профессий. За право выйти в финал боролись победители региональных первенств из 82 субъектов Российской Федерации. По результатам отборочных соревнований в финал вышли представители 70 регионов России, в их число вошла и Сахалинская область.