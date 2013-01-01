Музыкальное направление завершило работу на сахалинской «Студенческой весне»

На сахалинской «Студенческой весне» завершился конкурс среди музыкантов, жюри уже определилось с победителем, но имя лучшего из лучших назовут на финальном концерте 14 апреля, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Сахалинской области.

Музыканты первыми завершили работу на фестивале. За два конкурсных дня члены жюри прослушали около 100 участников. Председателем конкурсной комиссии в этом году стала певица, композитор, руководитель творческого коллектива при посольстве Венесуэлы в Москве Дарья Карнаух. Она высоко оценила выступления конкурсантов, а также была приятно удивлена их репертуаром.

- Поразило обилие патриотических песен, что не может не радовать, а также авторских композиций. При этом неважно, в каком жанре выступали артисты, интересно слушать и понимать, чем живет молодежь, - отметила председатель жюри. – Были люди, которым удалось совместить все критерии, по которым мы оценивали выступление – композиция, жанр, вокал, образ. И их выступления зацепили и запомнились.