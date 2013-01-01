Музыкальное направление завершило работу на сахалинской «Студенческой весне»
На сахалинской «Студенческой весне» завершился конкурс среди музыкантов, жюри уже определилось с победителем, но имя лучшего из лучших назовут на финальном концерте 14 апреля, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Сахалинской области.
Музыканты первыми завершили работу на фестивале. За два конкурсных дня члены жюри прослушали около 100 участников. Председателем конкурсной комиссии в этом году стала певица, композитор, руководитель творческого коллектива при посольстве Венесуэлы в Москве Дарья Карнаух. Она высоко оценила выступления конкурсантов, а также была приятно удивлена их репертуаром.
- Поразило обилие патриотических песен, что не может не радовать, а также авторских композиций. При этом неважно, в каком жанре выступали артисты, интересно слушать и понимать, чем живет молодежь, - отметила председатель жюри. – Были люди, которым удалось совместить все критерии, по которым мы оценивали выступление – композиция, жанр, вокал, образ. И их выступления зацепили и запомнились.
Помимо Карнаух, в состав жюри вошли известная певица родом из Южно-Сахалинска Эмма М, вокалистка сахалинского коллектива «Джаз-тайм» Елена Акшенцева, композитор и поэт-песенник музыкального лейбла «Гамма Мьюзик» (Москва), уроженка Холмска Ульяна Ми, а также музыкант Евгений Коробков.
- Стоит отметить удивительное единодушие, которое царило в жюри, несмотря на то, что мы все работаем в разных жанрах и живем в разных городах, мы сумели между собой договориться, получить удовольствие не только от выступлений участников, но и от атмосферы внутри. Были некоторые разногласия, но без этого нельзя. Это значит, что выступление достойное и оно цепляет, - добавила Карнаух.
Финальный концерт, на котором назовут победителей всех направлений, пройдёт 14 апреля в ККЗ «Октябрь».
В 25-й «Студенческой весне» принимают участие более 350 студентов из всех районов области. Они соревнуются в музыкальном, театральном, танцевальном направлениях, а также в оригинальном жанре и журналистике.
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