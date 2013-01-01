На Сахалине и Курилах готовятся к пожароопасному сезону

Заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности провел зампред правительства Сахалинской области Александр Житков.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве, в режиме видеоконференции участие в нем приняли главы муниципальных образований. В разговоре с мэрами была озвучена статистика о случаях возгораний по районам. Так, в прошлом году пожарные 619 раз выезжали на тушение загораний сухой травы, годом таких случаев было всего 444. Наибольшее количество выездов зарегистрировано в Углегорском, Холмском, Корсаковском и Александровск-Сахалинском районах. В связи с этим, как было озвучено на заседании, местные власти в СМИ и через листовки оповещают население о действующих правилах противопожарного режима. Также в районах создают специальные патрульные и патрульно-маневренные группы. Они будут по графику проверять населенные пункты, детские оздоровительные лагеря, садоводческие, огороднические и дачные объединения, а также места массового отдыха населения, прилегающие к лесам.

В ходе заседания мэры доложили о мерах по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных территориях. Александр Житков рекомендовал обратить особое внимание на сельхозпредприятия. В связи с этим он напомнил о недавнем происшествии в совхозе «Заречное», где огнем были уничтожены 300 тонн сена.

Анализ причин возникновения и распространения природных пожаров показал, что захламленность территорий населенных пунктов, а также примыкающих к лесным массивам, автомобильным и железным дорогам, линиям электропередачи, негативно влияет на экологическую и пожарную безопасность. Поэтому в регионе с 15 по 28 мая проведут профилактическую акцию «Чистый лес – территория без огня». В ее рамках местные власти совместно с общественностью организуют уборку мусора и сухой растительности в населенных пунктах. В окрестностях сел, городов и лесных массивов очистят противопожарные разрывы, перекроют несанкционированные съезды в лес, установят шлагбаумы и аншлаги. В лесах поблизости от населенных пунктов приведут в порядок дороги, предназначенные для пожарной техники, посадочные вертолетные площадки, просеки, противопожарные разрывы и минерализованные полосы.

- Эта акция позволит не только провести профилактические работы в начале пожароопасного сезона, но и проверить готовность всех служб и местных властей, - подчеркнул Александр Житков.