Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дело Хорошавина / Дальневосточный гектар / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
13 апреля 17:27 / Общество / МЧС / пожарные  

Сахалинские мэры и пожарные прошли обучение на курсах ГО

Сегодня мэры Сахалина и Курил, а также должностные лица, ответственные за гражданскую оборону в районах, прошли подготовку на курсах, сообщает региональное управление МЧС России.

Такое обучение раз в пять лет обязаны пройти все главы муниципальных образований и начальник отдела ГО ЧС района. Курс, который проводят в Южно-Сахалинске, Корсакове и Холмске, рассчитан на четыре дня.

В учебно-методическом центре оборудованы пять аудиторий, имеются все необходимые материалы и пособия, аварийно-спасательное оборудование, класс компьютерного тестирования, которое курсанты проходят дважды: в первый и последний день обучения. Это позволяет преподавателям лучше оценить уровень подготовки и скорректировать, если необходимо, учебный план. Помимо теоретической подготовки, слушатели практикуются на базе Южно-Сахалинского и Анивского пожарно-спасательных гарнизонов.

Пожарные, работая в паре, старались запустить «сердце» манекена с помощью непрямого массажа и искусственного дыхания, а также тренировались в использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Им необходимо было завести генератор и «перекусить» с помощью «ножниц» оконную решетку.

- Помимо должностных лиц, руководителей и специалистов органов власти и организаций в области ГО, обучение в центре проходят руководители и специалисты аварийно-спасательных служб, специалисты противопожарной службы, руководители занятий по ГО в организациях, инструкторы учебно-консультационных пунктов по ГО, преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и курса ОБЖ. Учебно-методический центр не только ведет обучение «с нуля», но и проводит курсы повышения квалификации, если начальная подготовка уже имеется. В течение года мы обучаем до полутора тысяч человек, кстати, в этом году учебно-методическому центру исполняется 60 лет - рассказал начальник учебно-методического центра Владимир Ампилов.

Следующим объектом изучения у слушателей курсов сегодня стало бомбоубежище. Защитное сооружение рассчитано на 350 человек, люди могут пробыть в нем 48 часов без выхода на поверхность. Для этого в нем есть запас питьевой води и питания, работает система очистки воздуха, есть свой мощный генератор. В области имеется несколько сооружений подобного типа, кроме того, под защитное сооружение могут быть приспособлены подвалы жилых домов, погреба и другие подходящие помещения.

- 2017-й объявлен МЧС России Годом гражданской обороны. В связи с этим мы запланировали дополнительный перечень мероприятий по обучению населения гражданской обороне, в том числе через курсы ГО. Существующим законодательством выполнение задач гражданской обороны на территориях возложено на глав муниципальных образований. В этом году вышло соответствующее постановление правительства Сахалинской области, согласно которому все они пройдут подготовку, чтобы в дальнейшем обучать население. На территории Сахалинской области возможны любые чрезвычайные ситуации, как природные, так и техногенные, и люди должны быть к ним готовы - отметил замначальника регионального управления МЧС России Вячеслав Мурнаев.

Фото регионального МЧС

Теги  МЧС Пожарные Мэры

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

15 апреля / Общество

Меры социальной поддержки для семей с детьми

На все ваши вопросы ответит министр социальной защиты

12 апреля / Общество

Мужская забава

Все об охоте

Афиша
30 марта
Три грани прекрасного
Сахалинский областной художественный музей

Персональная выставка известного художника Дю Мен Су
14 апреля
Три дочери
Сахалинский театр кукол

Гастроли театра из Республики Татарстан

Спецпроекты

14 апреля / Просто жизнь: авторская колонка

Слиток мечты

Оказывается, детей манят золото и физический труд

13 апреля / Найдись, хозяин!

Тарахтелка Кити

Кошка ищет хозяина

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Работа / Предлагаю / № 1452
Открытые вакансии.
Услуги / Предложения / № 1451
" За права заемщиков" Кредитный юрист.
Услуги / Предложения / № 1450
Парикмахерские услуги
Услуги / Предложения / № 1449
Парикмахерские услуги
Электроника / Аудио и видео / № 1448
100 руб.
Наушники по 100 рублей. ТЦ Янтарь "Флешка"
Услуги / Предложения / № 1447
НЕ МОЖЕТЕ УЖЕ ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ И МИКРОЗАЙМЫ?
Услуги / Предложения / № 1446
ВОЗВРАЩАЕМ НАВЯЗАННЫЕ СТРАХОВКИ ПО КРЕДИТАМ С 100 % ГАРАНТИЕЙ.
Услуги / Предложения / № 1445
1 руб.
Развал-схождение
Услуги / Предложения / № 1444
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОЛЛЕКТОРОВ.
Работа / Предлагаю / № 1443
менеджер по продажам

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Светлана Щепец. «Наш остров»

Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.

Мария Кабанова. «Сахалинское утро»

Молодец!!!

Светлана Щепец. «Наш остров»

Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!&#128536;

Читать все комментарии

Популярное в блогах

18 февраля 12:00 / Власть / ДОТУ / ТОР
Обещания и дела. Вопросы к власти.
20 февраля 21:43
Памятник жертвам японской агрессии на Сахалине 1905 года.
27 февраля 00:33 / финансы
Если кто-то смог, то я смогу

Популярное

12 апреля 09:00 / Конкурсы / конкурсы / голосование   14
Голосование конкурса «ПроОстрова»: 1-4 классы
12 апреля 09:00 / Конкурсы / конкурсы / голосование   15
Голосование конкурса «ПроОстрова»: дошкольники
9 апреля 13:23 / Общество / ДТП / жертвы
Семилетнему пострадавшему в тройном ДТП на Сахалине нужна кровь
12 апреля 09:00 / Конкурсы / конкурсы / голосование
Голосование конкурса «ПроОстрова»: 5-11 классы и учреждения профобразования
14 апреля 09:52 / Экономика / здравоохранение / образование   6
Кожемяко рассказал Путину про зарплаты бюджетников на Сахалине
12 апреля 15:45 / Конкурсы / конкурсы / голосование   4
Голосование в конкурсе «ПроОстрова» началось
12 апреля 10:02 / Общество / Пенсионный фонд / услуги
В семи районах Сахалина получить услуги ПФР можно в электронном виде

Тэги

Дети Поэзия Конкурсы Полиция Суд Соревнования МЧС Следком Суды Студенты

Персоны

Опросы

Какое самое лучшее время года на Сахалине?
  198 (9%)
  41 (2%)
  462 (22%)
  819 (39%)
  183 (9%)
  410 (19%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru