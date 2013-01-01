Сахалинские мэры и пожарные прошли обучение на курсах ГО

Сегодня мэры Сахалина и Курил, а также должностные лица, ответственные за гражданскую оборону в районах, прошли подготовку на курсах, сообщает региональное управление МЧС России.

Такое обучение раз в пять лет обязаны пройти все главы муниципальных образований и начальник отдела ГО ЧС района. Курс, который проводят в Южно-Сахалинске, Корсакове и Холмске, рассчитан на четыре дня.

В учебно-методическом центре оборудованы пять аудиторий, имеются все необходимые материалы и пособия, аварийно-спасательное оборудование, класс компьютерного тестирования, которое курсанты проходят дважды: в первый и последний день обучения. Это позволяет преподавателям лучше оценить уровень подготовки и скорректировать, если необходимо, учебный план. Помимо теоретической подготовки, слушатели практикуются на базе Южно-Сахалинского и Анивского пожарно-спасательных гарнизонов.

Пожарные, работая в паре, старались запустить «сердце» манекена с помощью непрямого массажа и искусственного дыхания, а также тренировались в использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Им необходимо было завести генератор и «перекусить» с помощью «ножниц» оконную решетку. - Помимо должностных лиц, руководителей и специалистов органов власти и организаций в области ГО, обучение в центре проходят руководители и специалисты аварийно-спасательных служб, специалисты противопожарной службы, руководители занятий по ГО в организациях, инструкторы учебно-консультационных пунктов по ГО, преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и курса ОБЖ. Учебно-методический центр не только ведет обучение «с нуля», но и проводит курсы повышения квалификации, если начальная подготовка уже имеется. В течение года мы обучаем до полутора тысяч человек, кстати, в этом году учебно-методическому центру исполняется 60 лет - рассказал начальник учебно-методического центра Владимир Ампилов. Следующим объектом изучения у слушателей курсов сегодня стало бомбоубежище. Защитное сооружение рассчитано на 350 человек, люди могут пробыть в нем 48 часов без выхода на поверхность. Для этого в нем есть запас питьевой води и питания, работает система очистки воздуха, есть свой мощный генератор. В области имеется несколько сооружений подобного типа, кроме того, под защитное сооружение могут быть приспособлены подвалы жилых домов, погреба и другие подходящие помещения.

- 2017-й объявлен МЧС России Годом гражданской обороны. В связи с этим мы запланировали дополнительный перечень мероприятий по обучению населения гражданской обороне, в том числе через курсы ГО. Существующим законодательством выполнение задач гражданской обороны на территориях возложено на глав муниципальных образований. В этом году вышло соответствующее постановление правительства Сахалинской области, согласно которому все они пройдут подготовку, чтобы в дальнейшем обучать население. На территории Сахалинской области возможны любые чрезвычайные ситуации, как природные, так и техногенные, и люди должны быть к ним готовы - отметил замначальника регионального управления МЧС России Вячеслав Мурнаев.