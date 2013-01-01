Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дело Хорошавина / Дальневосточный гектар / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
13 апреля 18:11 / Культурное пространство / музыка / джаз  

Импровизации маэстро

Музыкант Лев Коротаев по-своему раскрасил культурное пространство островной столицы

В плену джаза

Творческий вечер маэстро состоялся под знаком Дней культуры Тымовского района и привнес в души зрителей немало позитива. В концерте прозвучали полные света и тепла мелодии – эстрадные, авторские, в разных жанрах и стилях. Но главенствовал, конечно, джаз.

Ведь Лев Коротаев – один из сильнейших джазовых исполнителей островного региона, импровизатор с прекрасным музыкальным вкусом. К тому же он замечательный аранжировщик. Преподаватель высшей квалификационной категории Тымовской детской школы искусств, Лев Александрович – еще и ведущий концертмейстер Сахалина.

За роялем Лев КоротаевЗа роялем Лев Коротаев

Начинался вечер, вроде бы, как обычно, – сцена, рояль, экран, лазерная подсветка. Но все изменилось, когда руки музыканта коснулись клавиш. Мелодия блюза окутывала нежным шлейфом и словно переносила в другое измерение, где ты уже наедине с шепотом волн и отблеском багряного заката. Звуки ласкают, убаюкивают… Но меняется тема, и ритм мощных аккордов рисует в воображении уже другую картину: лето, гроза, веселый перепляс дождинок… И, хотя у каждого свое восприятие музыки, джаз захватывает всех, и уже не вырваться из его прекрасного плена.

– Джаз – не просто искусство, основанное на импровизации в сочетании с заранее продуманной формой композиции. Это еще и лаконичный, совершенный способен пробудить в каждом эмоциональные переживания, – отметил Лев Коротаев. – Не случайно данное направление признано одним из самых привлекательных для слушателей музыкальных жанров 20-го века. Да и сейчас у публики к нему немалый интерес.

За роялем маэстро Коротаев великолепен. Ни за что не подумаешь, что ему уже 70, и он ровесник нашей островной области. Кстати, родился Лев Александрович 4 января.

Музыкальный водоворот

К музыке он тянулся с ранних лет, нравилось искать что-то новое, подбирать мелодии на слух.

– Когда у нас дома появился первый проигрыватель, мне родители купили пластинку с джазовой композицией венгерского автора под названием «Воспоминание на озере Балатон», – рассказывает Лев Александрович. – Я чуть ли не до дыр затер эту пластинку, так она мне нравилась. На фортепиано пытался повторить замечательную мелодию, потом незаметно стал импровизировать, и это так затягивало.

Хит программы – песня «Старый рояль» прозвучала в исполнении тымовчанки Дарьи ЕжовкинойХит программы – песня «Старый рояль» прозвучала в исполнении тымовчанки Дарьи Ежовкиной

С тех пор он вовлекся в удивительный водоворот совершенно новой музыки. Окончив музыкальную школу в Самарканде, одаренный юноша продолжил учебу в музыкальном училище. В группе из 20 студентов он был единственным парнем. Женский состав обожал талантливого сокурсника и часто на переменах между занятиями девчата просили его сыграть что-нибудь из запрещенного тогда репертуара. Джазовые ритмы так увлекали, что однажды Лев не заметил, как в зал вошел директор училища. Кода бурной импровизации студента совпала с гневным возгласом: «Кто тебе позволил ломать пианино?».

Разбор инцидента был серьезным, ставился вопрос об отчислении неблагонадежного студента. Ведь в те времена в нашей стране считалось, что «сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь». Спасла Коротаева только хорошая учеба.

Тувинскую песню в аранжировке Льва Коротаева исполнил Маадыр ХертекТувинскую песню в аранжировке Льва Коротаева исполнил Маадыр Хертек

В Ташкентской консерватории к джазу относились более лояльно. В период учебы здесь Лев познакомился со многими талантливыми узбекскими студентами, в том числе с Фаррухом Закировым, который учился на вокальном отделении. На одной из сессий военной кафедры, которая в те времена существовала практически во всех вузах, студенты вместе в защитных балахонах и противогазах сдавали «хвосты» по Гражданской обороне.

Позже Закиров прославился созданием знаменитого ансамбля «Ялла», исполнившего такие хиты, как «Учкудук» («Три колодца»), «Песенка Насреддина», «Сияй, Ташкент» и другие.

Остров мечты

В городе своего детства – солнечном Самарканде, Коротаев прожил до окончания консерватории. Затем год проходил армейскую службу в Хабаровске, в ансамбле песни и пляски Дальневосточного военного округа. С гастролями объездил весь Дальний Восток.

– Для меня стал незабываемым открытием Южно-Сахалинск. Здесь все мне показалось необычным – этакий город в миниатюре. А на «Горном Воздухе» мы, молодые солдатики, впервые увидели гигантские трамплины и не смогли устоять перед соблазном скатиться с них. Поскольку лыж у нас не было, пришлось лететь вниз на огромной скорости на обычных картонках, – смеясь, рассказывает музыкант.

Встреча музыкальных светил – Льва Коротаева и Наталии ЭйдиновойВстреча музыкальных светил – Льва Коротаева и Наталии Эйдиновой

Отслужив, Коротаев вернулся в Узбекистан. Однако Сахалин крепко запал в душу. Предложил супруге – тоже музыканту и педагогу, с которой вместе учились в консерватории, уехать на край земли. К согласию в этом вопросе пришли через пять лет. Льва Николаевича все это время звал приехать на остров директор Тымовской детской музыкальной школы Валерий Крылов. То и дело он звонил в Самарканд.

– Я люблю джаз, – говорил он. – Приезжай, мы с тобой тут такое соорудим – все ахнут!

Задумка осуществилась. В 1983 году Лев Коротаев с женой Ларисой и двумя сыновьями прибыл на Сахалин. Два влюбленных в джаз музыканта создали диксиленд, в котором Лев стал незаменимым клавишником. Кстати, их первый тымовский джаз-бэнд стал своего рода предшественником знаменитой группы Владимира Киндинова и даже назывался также – «Джаз-тайм».

Дед и внук Коротаевы принимают аплодисментыДед и внук Коротаевы принимают аплодисменты

В 1994 году тымовчане были приглашены в Японию в город Отару для участия в летнем джазовом фестивале, где получили Гран-при. Помимо выступления, Лев Александрович провел там урок музыки для детей, которые с удовольствием разучили песню «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…». Перед этим занятием сахалинский педагог испытал культурный шок – на каждой парте японских учеников был установлен синтезатор! В Тымовской музыкалке в те времена не было ни одного. Это сейчас и у нас таким инструментом никого не удивишь.

Во время нынешнего концерта в островной столице маэстро Коротаев постоянно менял дислокацию, перемещаясь от рояля к синтезатору, и каждый раз джаз звучал по-особенному. Его ученик Александр Крикунов тоже не отстал от гуру и продемострировал на синтезаторе «Органную токкату ре минор» Иоганна Баха. Известное классическое произведение в аранжировке наставника, грациозно стряхнув пыль веков, светло и радостно внедрилось в души зрителей.

Последний из могикан

В трудные 90-е годы для тымовского диксиленда настали трудные времена. Перестройка выкашивала музыкальные ряды – одни участники ушли в бизнес, другие уехали на материк. Из всего состава в семь человек остался только Лев Коротаев.

– Я, как последний из могикан, пропагандирую джаз. Для меня эта музыка как воздух. Использую все площадки, участвую во многих проектах в школе, ДК, поселке, области, – признается музыкант.

В свой творческий вечер маэстро долго не уходил со сцены. Прозвучало одно из любмых произведений Льва Александровича – музыкальная композиция Дэйва Брубека «Джуна».

Автографы от маэстро КоротаеваАвтографы от маэстро Коротаева

Вместе с виновником музыкального торжества в концерте были задействованы и другие участники, причем, не только из Тымовского, но и Южно-Сахалинска. Заслужил аплодисменты зрителей и Олег Коротаев – внук Льва Александровича. Бывший воспитанник Центральной музыкальной школы под аккомпанемент деда исполнил песню «With you».

Неожиданным поворотом в программе стало выступление тымовчанина Маадыра Хертека. Песня «Мингим Чечээ» («Дикий цветок») в его исполнении звучала необычно – ведь Маадыр владеет техникой горлового пения. Аккомпанировал артисту, облаченному в тувинский национальный костюм, аранжировщик оригинального произведения Лев Коротаев. Для него джаз – музыка, понятная всем народам.

Теги  Музыка Джаз
Автор текста и фото: Татьяна Егорова

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

15 апреля / Общество

Меры социальной поддержки для семей с детьми

На все ваши вопросы ответит министр социальной защиты

12 апреля / Общество

Мужская забава

Все об охоте

Афиша
30 марта
Три грани прекрасного
Сахалинский областной художественный музей

Персональная выставка известного художника Дю Мен Су
14 апреля
Три дочери
Сахалинский театр кукол

Гастроли театра из Республики Татарстан

Спецпроекты

14 апреля / Просто жизнь: авторская колонка

Слиток мечты

Оказывается, детей манят золото и физический труд

13 апреля / Найдись, хозяин!

Тарахтелка Кити

Кошка ищет хозяина

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Работа / Предлагаю / № 1452
Открытые вакансии.
Услуги / Предложения / № 1451
" За права заемщиков" Кредитный юрист.
Услуги / Предложения / № 1450
Парикмахерские услуги
Услуги / Предложения / № 1449
Парикмахерские услуги
Электроника / Аудио и видео / № 1448
100 руб.
Наушники по 100 рублей. ТЦ Янтарь "Флешка"
Услуги / Предложения / № 1447
НЕ МОЖЕТЕ УЖЕ ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ И МИКРОЗАЙМЫ?
Услуги / Предложения / № 1446
ВОЗВРАЩАЕМ НАВЯЗАННЫЕ СТРАХОВКИ ПО КРЕДИТАМ С 100 % ГАРАНТИЕЙ.
Услуги / Предложения / № 1445
1 руб.
Развал-схождение
Услуги / Предложения / № 1444
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОЛЛЕКТОРОВ.
Работа / Предлагаю / № 1443
менеджер по продажам

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Светлана Щепец. «Наш остров»

Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.

Мария Кабанова. «Сахалинское утро»

Молодец!!!

Светлана Щепец. «Наш остров»

Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!&#128536;

Читать все комментарии

Популярное в блогах

18 февраля 12:00 / Власть / ДОТУ / ТОР
Обещания и дела. Вопросы к власти.
20 февраля 21:43
Памятник жертвам японской агрессии на Сахалине 1905 года.
27 февраля 00:33 / финансы
Если кто-то смог, то я смогу

Популярное

12 апреля 09:00 / Конкурсы / конкурсы / голосование   14
Голосование конкурса «ПроОстрова»: 1-4 классы
12 апреля 09:00 / Конкурсы / конкурсы / голосование   15
Голосование конкурса «ПроОстрова»: дошкольники
9 апреля 13:23 / Общество / ДТП / жертвы
Семилетнему пострадавшему в тройном ДТП на Сахалине нужна кровь
12 апреля 09:00 / Конкурсы / конкурсы / голосование
Голосование конкурса «ПроОстрова»: 5-11 классы и учреждения профобразования
14 апреля 09:52 / Экономика / здравоохранение / образование   6
Кожемяко рассказал Путину про зарплаты бюджетников на Сахалине
12 апреля 15:45 / Конкурсы / конкурсы / голосование   4
Голосование в конкурсе «ПроОстрова» началось
12 апреля 10:02 / Общество / Пенсионный фонд / услуги
В семи районах Сахалина получить услуги ПФР можно в электронном виде

Тэги

Дети Поэзия Конкурсы Полиция Суд Соревнования МЧС Следком Суды Студенты

Персоны

Опросы

Какое самое лучшее время года на Сахалине?
  198 (9%)
  41 (2%)
  462 (22%)
  819 (39%)
  183 (9%)
  410 (19%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru