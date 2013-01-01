Импровизации маэстро

Музыкант Лев Коротаев по-своему раскрасил культурное пространство островной столицы

В плену джаза

Творческий вечер маэстро состоялся под знаком Дней культуры Тымовского района и привнес в души зрителей немало позитива. В концерте прозвучали полные света и тепла мелодии – эстрадные, авторские, в разных жанрах и стилях. Но главенствовал, конечно, джаз. Ведь Лев Коротаев – один из сильнейших джазовых исполнителей островного региона, импровизатор с прекрасным музыкальным вкусом. К тому же он замечательный аранжировщик. Преподаватель высшей квалификационной категории Тымовской детской школы искусств, Лев Александрович – еще и ведущий концертмейстер Сахалина.

За роялем Лев Коротаев

Начинался вечер, вроде бы, как обычно, – сцена, рояль, экран, лазерная подсветка. Но все изменилось, когда руки музыканта коснулись клавиш. Мелодия блюза окутывала нежным шлейфом и словно переносила в другое измерение, где ты уже наедине с шепотом волн и отблеском багряного заката. Звуки ласкают, убаюкивают… Но меняется тема, и ритм мощных аккордов рисует в воображении уже другую картину: лето, гроза, веселый перепляс дождинок… И, хотя у каждого свое восприятие музыки, джаз захватывает всех, и уже не вырваться из его прекрасного плена. – Джаз – не просто искусство, основанное на импровизации в сочетании с заранее продуманной формой композиции. Это еще и лаконичный, совершенный способен пробудить в каждом эмоциональные переживания, – отметил Лев Коротаев. – Не случайно данное направление признано одним из самых привлекательных для слушателей музыкальных жанров 20-го века. Да и сейчас у публики к нему немалый интерес. За роялем маэстро Коротаев великолепен. Ни за что не подумаешь, что ему уже 70, и он ровесник нашей островной области. Кстати, родился Лев Александрович 4 января.

Музыкальный водоворот

К музыке он тянулся с ранних лет, нравилось искать что-то новое, подбирать мелодии на слух. – Когда у нас дома появился первый проигрыватель, мне родители купили пластинку с джазовой композицией венгерского автора под названием «Воспоминание на озере Балатон», – рассказывает Лев Александрович. – Я чуть ли не до дыр затер эту пластинку, так она мне нравилась. На фортепиано пытался повторить замечательную мелодию, потом незаметно стал импровизировать, и это так затягивало.

Хит программы – песня «Старый рояль» прозвучала в исполнении тымовчанки Дарьи Ежовкиной

С тех пор он вовлекся в удивительный водоворот совершенно новой музыки. Окончив музыкальную школу в Самарканде, одаренный юноша продолжил учебу в музыкальном училище. В группе из 20 студентов он был единственным парнем. Женский состав обожал талантливого сокурсника и часто на переменах между занятиями девчата просили его сыграть что-нибудь из запрещенного тогда репертуара. Джазовые ритмы так увлекали, что однажды Лев не заметил, как в зал вошел директор училища. Кода бурной импровизации студента совпала с гневным возгласом: «Кто тебе позволил ломать пианино?». Разбор инцидента был серьезным, ставился вопрос об отчислении неблагонадежного студента. Ведь в те времена в нашей стране считалось, что «сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь». Спасла Коротаева только хорошая учеба.

Тувинскую песню в аранжировке Льва Коротаева исполнил Маадыр Хертек

В Ташкентской консерватории к джазу относились более лояльно. В период учебы здесь Лев познакомился со многими талантливыми узбекскими студентами, в том числе с Фаррухом Закировым, который учился на вокальном отделении. На одной из сессий военной кафедры, которая в те времена существовала практически во всех вузах, студенты вместе в защитных балахонах и противогазах сдавали «хвосты» по Гражданской обороне. Позже Закиров прославился созданием знаменитого ансамбля «Ялла», исполнившего такие хиты, как «Учкудук» («Три колодца»), «Песенка Насреддина», «Сияй, Ташкент» и другие.

Остров мечты

В городе своего детства – солнечном Самарканде, Коротаев прожил до окончания консерватории. Затем год проходил армейскую службу в Хабаровске, в ансамбле песни и пляски Дальневосточного военного округа. С гастролями объездил весь Дальний Восток. – Для меня стал незабываемым открытием Южно-Сахалинск. Здесь все мне показалось необычным – этакий город в миниатюре. А на «Горном Воздухе» мы, молодые солдатики, впервые увидели гигантские трамплины и не смогли устоять перед соблазном скатиться с них. Поскольку лыж у нас не было, пришлось лететь вниз на огромной скорости на обычных картонках, – смеясь, рассказывает музыкант.

Встреча музыкальных светил – Льва Коротаева и Наталии Эйдиновой

Отслужив, Коротаев вернулся в Узбекистан. Однако Сахалин крепко запал в душу. Предложил супруге – тоже музыканту и педагогу, с которой вместе учились в консерватории, уехать на край земли. К согласию в этом вопросе пришли через пять лет. Льва Николаевича все это время звал приехать на остров директор Тымовской детской музыкальной школы Валерий Крылов. То и дело он звонил в Самарканд. – Я люблю джаз, – говорил он. – Приезжай, мы с тобой тут такое соорудим – все ахнут! Задумка осуществилась. В 1983 году Лев Коротаев с женой Ларисой и двумя сыновьями прибыл на Сахалин. Два влюбленных в джаз музыканта создали диксиленд, в котором Лев стал незаменимым клавишником. Кстати, их первый тымовский джаз-бэнд стал своего рода предшественником знаменитой группы Владимира Киндинова и даже назывался также – «Джаз-тайм».

Дед и внук Коротаевы принимают аплодисменты

В 1994 году тымовчане были приглашены в Японию в город Отару для участия в летнем джазовом фестивале, где получили Гран-при. Помимо выступления, Лев Александрович провел там урок музыки для детей, которые с удовольствием разучили песню «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…». Перед этим занятием сахалинский педагог испытал культурный шок – на каждой парте японских учеников был установлен синтезатор! В Тымовской музыкалке в те времена не было ни одного. Это сейчас и у нас таким инструментом никого не удивишь. Во время нынешнего концерта в островной столице маэстро Коротаев постоянно менял дислокацию, перемещаясь от рояля к синтезатору, и каждый раз джаз звучал по-особенному. Его ученик Александр Крикунов тоже не отстал от гуру и продемострировал на синтезаторе «Органную токкату ре минор» Иоганна Баха. Известное классическое произведение в аранжировке наставника, грациозно стряхнув пыль веков, светло и радостно внедрилось в души зрителей.

Последний из могикан

В трудные 90-е годы для тымовского диксиленда настали трудные времена. Перестройка выкашивала музыкальные ряды – одни участники ушли в бизнес, другие уехали на материк. Из всего состава в семь человек остался только Лев Коротаев. – Я, как последний из могикан, пропагандирую джаз. Для меня эта музыка как воздух. Использую все площадки, участвую во многих проектах в школе, ДК, поселке, области, – признается музыкант. В свой творческий вечер маэстро долго не уходил со сцены. Прозвучало одно из любмых произведений Льва Александровича – музыкальная композиция Дэйва Брубека «Джуна».

Автографы от маэстро Коротаева