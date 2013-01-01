Сахалин принимает Первенство России

Яркое спортивное событие ожидает Сахалин уже завтра. Регион впервые принимает женское Первенство России по вольной борьбе. Значимые соревнования стартуют в пятницу в 10 утра в волейбольном Центре «Сахалин». Сейчас там идут последние приготовления, специалисты устанавливают помост для ковров. На них силами померятся свыше трёхсот сильнейших вольниц со всей страны.

О шестимильной зоне

Москва признала опыт Сахалинской области по шестимильной зоне успешным. Его рекомендуют внедрять в других регионах страны. Об этом стало известно после заседания комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством зампреда российского правительства Аркадия Дворковича.

Водоочистная станция в Макарове

В Макарове строят новую водонасосную станцию вместо временной. Старое сооружение вот-вот уйдет под воду. Оно уже много лет как оторвалось от скалы.

Городские тротуары

А в столице области тем временем собираются отремонтировать тротуары. Некоторые пешеходные зоны не ремонтировались десятилетиями, и ходить по ним сейчас просто опасно.

Дело Хорошавина

Бывший глава секретариата Хорошавина Вячеслав Горбачев начал давать показания в суде. Подозреваемый по резонансному делу отвечал на вопросы гособвинения по видеоконференцсвязи из Москвы. Допрос был задержан на полтора часа из-за того, что сторона защиты дважды требовала отвода судьи Елены Поликиной.

Полицейские накрыли казино

Ставок больше нет. Очередное казино прекратило свою деятельность в Южно-Сахалинске. Сотрудники управления экономической безопасности выяснили местонахождение игорного заведения. С помощью бойцов СОБРа полицейские проникли в здание. И увидели типичную для таких случаев картину. Игорные автоматы, охрана, крупные суммы наличных.

ГО для населения

Форсмажорный ликбез. Грамотно действовать при пожарах, паводках и ядерных ударах учат сахалинских глав муниципалитетов. В учебном центре проходит обучение чиновников. Эти навыки им необходимы, для того чтобы правильно организовать эвакуацию людей на случай чрезвычайной ситуации.

Московские медики на Сахалине

Замминистра здравоохранения России высоко оценила техническое оснащение южно-сахалинских медучреждений. Наталья Хорова посетила с рабочей поездкой новые корпуса онкологического и хирургического отделений городской больницы, а также строящийся перинатальный центр. По словам чиновницы и её коллег, такого оборудования нет даже во многих крупных медицинских центрах.

Открытые уроки

Починить шахматы и слетать в Австралию за 45 минут. Участники борьбы за Хрустального Пеликана сегодня дали открытые уроки. Главное испытание конкурса «Учитель года» состоялось на базе второй гимназии Южно-Сахалинска. Завоевать симпатию учеников незнакомого класса оказалось непросто.

ЕР о дебатах

В эти выходные дебаты в рамках предварительного голосования «Единой России» пройдут на 9-ти площадках. В Углегорске, Невельске, Смирных, Долинске и Южно-Сахалинске. Участники обсудят доступность и качество образования, ЖКХ, здравоохранение и другие социально важные темы.

Анонс «толстушки» ГВ

Тайна пещер. Корреспонденты газеты «Губернские ведомости» вместе со спелеологами южно-сахалинского клуба «Сармат» развеяли миф о том, что в силу геологического строения на Сахалине не может быть пещер. Природные образования уже обнаружены в Поронайском и Смирныховском районах.

Чистый четверг

Завершается Страстная седмица - самая строгая неделя из всех предшествующих. В храмах проходят особые богослужения. А православные готовятся выйти из Великого поста.

Концерт духовной музыки

В чистый четверг духовная музыка зазвучала под сводами собора Рождества Христова. Дни культуры Тымовского района проходят на разных площадках островной столицы. Хоровая музыка акапельно и под аккомпанемент впервые исполняется в новом Соборе. Тымовчане приготовили особую программу, полную лирики. В родном районе они выступают в доме культуры и в местном храме.

Студенческий флешмоб

Около ста пятидесяти студентов сегодня собрались на площади Победы, чтобы поддержать экологический флешмоб. Молодые люди выстроились в аббревиатуру ССВ - что значит «сахалинская студенческая весна». Все они - участники и волонтеры этого праздника-конкурса, который сейчас проходит на Сахалине.

Юниорская лига

Жаркий лёд. На Сахалине завершены игры второго регулярного Первенства по хоккею среди юниоров. Заключительный восьмой тур подарил болельщикам два суперматча. Выпускники проекта «Спорт против подворотни» показали настоящий накал страстей.

Спасение коровы на Шикотане

На Шикотане двадцать человек спасали корову, провалившуюся в болото. Об этом сообщает агентство Сахалин-Инфо. Животное в поисках травы забрело в топь и, пытаясь самостоятельно выйти, быстро выбилось из сил.