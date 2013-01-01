В Южно-Сахалинске с 14 апреля ограничат автомобильное движение в районе торгового центра «Зодчий».

Как сообщает пресс-служба Сахалинской коммунальной компании, в течение трех дней будет проводиться ремонт участка теплотрассы с западной стороны жилого дома №251 на ул. Комсомольской. Ограничение начнет действовать в пятницу с 09:00. Объезд будет осуществляться по внутриквартальным проездам. Завершить работы планируется вечером 17 апреля. По окончании работ участок отсыпят щебнем, а асфальтовое покрытие будет восстановлено до конца июня.

Компания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты своего передвижения в данной части города.