Специалистов из Москвы впечатлил сахалинский онкодиспансер

Заместитель министра здравоохранения России Наталья Хорова высоко оценила оснащение сахалинского онкологического диспансера.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве, вместе с ней на остров прибыли гендиректор Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава России Андрей Каприн и другие представители НИИ. Они проверяют, как ведётся работа по повышению эффективности региональной системы здравоохранения. Первым объектом стал онкологический диспансер. Пристальное внимание гости уделили радиологическому каньону и новому хирургическому корпусу медицинского учреждения.

- В целом на Сахалине ситуация существенно изменилась в лучшую сторону. По итогам 2016 года наблюдается сокращение летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулёза, снизилась младенческая смертность, – отметила Наталья Хорова. – А вот онкологии надо уделять повышенное внимание. Условия для этого есть. Уровень оснащения диспансера лучше, чем во многих федеральных клиниках.

Усилить контроль онкозаболеваемости и направить все силы на снижение смертности от злокачественных новообразований, активизировать и нацелить амбулаторно-поликлиническое звено на выявление патологий на ранней стадии, - такие поручения дал глава региона Олег Кожемяко островному минздраву. В радиологическом каньоне собраны все передовые технологии, которые есть в современной медицине. Члены делегации уделили пристальное внимание работе каждого аппарата, его нагрузке и эффективности. - В каньоне представлены практически все виды радиологической помощи. К примеру, есть линейный ускоритель для лучевой терапии. Он позволяет точечно направлять пучок высокоэнергетических рентгеновских лучей с локализацией до 5 мм, – сообщил и.о. главного врача диспансера Виктор Ли. - Сейчас работаем над тем, чтобы повысить эффективность использования магнитно-резонансного томографа. На это влияют несколько факторов. В том числе и отсутствие скачков в напряжении электричества, уже заказаны источники бесперебойного питания.

Парк диагностического оборудования лечебного учреждения вскоре пополнится, в новом корпусе уже установлен компьютерный томограф. Машина обладает большим потенциалом, и московские профессора предложили рассмотреть вопрос о том, чтобы обследоваться на ней могли не только пациенты диспансера. Участники делегации осмотрели и стерилизационный комплекс, который установлен в этом же здании. Специалисты относят его к сегменту премиум-класса. - Комплекс позволит существенно сократить сроки обработки инструментария. Нестерильный материал будут мыть в обычных и ультразвуковых мойках. Есть пароструйный модуль, который помогает продувать даже самые тонкие отверстия хирургических инструментов сжатым воздухом, – рассказали специалисты. - Уровень самых передовых зарубежных клиник, - так оценили оборудование столичные гости.

В корпусе семь операционных, оборудованных самой современной техникой от ведущих мировых производителей. Здесь установлена особая система вентиляции и воздухоподготовки, она позволит достичь оптимальных параметров стерильности. Онкологи используют эндоскопические приборы, а специальные видеосистемы дадут широкие возможности применения телемедицины. Открыть корпус планируется в этом году. - Необходимо протестировать все системы и оборудование, решить все организационные вопросы, чтобы впоследствии не возникало никаких проблем с эксплуатацией этого здания. А у врачей пока есть время на повышение профессионального уровня для работы в новых условиях, – подчеркнул первый заместитель губернатора области Александр Дерновой. - Мы готовы оказать всю необходимую помощь, поделиться методиками. Видно, что коллектив и руководство заинтересованы в том, чтобы всё здесь развивалось. Это один из основных моментов. Для лечения здесь созданы все условия. Надо повышать выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях. И здесь очень многое зависит от первичного звена, – подвёл итоги осмотра Андрей Каприн. Специалисты онкодиспансера регулярно проходят стажировку в ведущих центрах страны и за рубежом. В лечебном учреждении занимаются и решением кадровых вопросов, в целом укомплектованность врачами здесь сейчас составляет 62% процента. В хирургической службе показатель еще выше – 83%. Возможно, что скоро эти цифры изменятся. Интерес к работе в лечебном учреждении проявляют выпускники медицинских вузов и специалисты из других регионов России.