Самые строгие дни седмицы
Завершается Страстная седмица - самая строгая неделя из всех предшествующих. В храмах проходят особые богослужения. А православные готовятся выйти из Великого поста.
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Завершается Страстная седмица - самая строгая неделя из всех предшествующих. В храмах проходят особые богослужения. А православные готовятся выйти из Великого поста.
Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.
Мария Кабанова. «Сахалинское утро»
Молодец!!!
Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!😘
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