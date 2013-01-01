Наследие тайфуна Филлис

В Макарове строят новую водонасосную станцию вместо временной. Старое сооружение вот-вот уйдет под воду. Оно уже много лет как оторвалось от скалы.

Loading the player... Автор видео:Анастасия Носкова Оператор: Евгений Ахмадеев