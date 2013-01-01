Наследие тайфуна Филлис
В Макарове строят новую водонасосную станцию вместо временной. Старое сооружение вот-вот уйдет под воду. Оно уже много лет как оторвалось от скалы.
Автор видео:Анастасия Носкова
Оператор: Евгений Ахмадеев
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В Макарове строят новую водонасосную станцию вместо временной. Старое сооружение вот-вот уйдет под воду. Оно уже много лет как оторвалось от скалы.
Автор видео:Анастасия Носкова
Оператор: Евгений Ахмадеев
Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.
Мария Кабанова. «Сахалинское утро»
Молодец!!!
Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!😘
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