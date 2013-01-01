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13 апреля 20:53 / Культура / театр кукол / дети  

«Экият» порадует сахалинцев народными песнями и танцами

Один из старейших театров кукол России «Экият» (Казань) представит сахалинскому зрителю два спектакля - «Идёт Коза рогатая» и «Три сестры». В основе последнего лежит старинное сказание.

Южносахалинцы и гости города смогут поближе познакомиться с татарским народным фольклором, насладиться народным песнопением и танцами.

Гастроли театра будут идти три дня - с 14 по 16 апреля. Открытие состоится завтра в 11:00. Сегодня гости из Татарстана встретились с островными журналистами, чтобы рассказать, что ждёт островитян на сцене Сахалинского театра кукол.

Напомним, в сентябре прошлого года власти Сахалинской области и Республики Татарстан заключили расширенное соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями главы двух регионов – Олег Кожемяко и Рустам Минниханов.

- Мы впервые принимаем коллег из Казани. Это значимое событие не только для Сахалинского театра кукол, но и в целом для истории культуры области, - отметила во вступительном слове директор Инга Костанова. – Главы наших субъектов, договариваясь о сотрудничестве в социально-экономическом развитии, обратили внимание и на культурное развитие, посчитав, что обмен творческим опытом должен быть обязательно. Нам, сахалинцам, есть чем гордиться и есть что показать гостям. У нас два замечательных театра, мы гордимся своими труппами, нам есть о чём рассказать, а, возможно, и перенять опыт. Но самое главное, вместе мы можем порадовать зрителей Южно-Сахалинска и Казани, куда совсем недавно наш театр ездил на гастроли.

По словам директора казанского театра кукол, заслуженного работника культуры РФ и РТ Розы Яппаровой, за короткое время визита островной труппы между двумя учреждениями установились очень тёплые отношения.

- Мы были очень рады сахалинцам. На нашей сцене они показали спектакли «Я люблю вас, Ромашка» и «Мы летели на диване». Поскольку у нас полно гастролёров, наш зритель очень искушённый. Несмотря на это, он очень полюбил ваш театр. Спектакли современные, в них много разных эффектов, у вас работают талантливые артисты. Кроме того, нам известно, что вы проводите интересные фестивали, - отметила Яппарова. - Хоть ваш город и меньше Казани, но вы шагаете в ногу со временем.

Художественный руководитель островного театра Антонина Добролюбова поделилась впечатлениями от встречи с татарами на их земле.

- Нас очень тепло встретили. Это было необычно и неожиданно. Мы будто попали в сказку – в прямом смысле этого слова. Нас встречали огромные красивые живые куклы, выходили артисты, пели, танцевали, запускали в небо шары. Это было просто волшебство какое-то. Мы сразу же полюбили это место, и нам захотелось отблагодарить жителей нашим творчеством, - сказала Добролюбова.

Она даже предложила коллегам в будущем расширить гастроли и ездить в гости друг к другу на месяц.

Директор «Экият», что в переводе с татарского языка означает «Сказка», рассказала, что театр двуязычный. В нём работают две труппы – русская и татарская. Одна показывает спектакли только на русском языке, другая – на татарском. На Сахалине выступит русская группа. Будет задействовано 15 человек.

Главный режиссёр театра, заслуженный деятель искусств РФ и РТ Ильдус Зиннуров заметил, что кукольники - особый народ.

- С каким бы театром мы ни встречались, у нас всегда складываются добрые отношения. Говорят, не у всех театральных коллективов такое бывает, - отметил режиссер. - Посетив ваш театр, я был очень удивлён и благодарен руководителям Сахалинской области за то, что они увидели необходимость в строительстве этого здания. Оно уютное, красивое, чистое. Но самое главное - создаёт волшебную атмосферу, что очень важно для маленьких зрителей. Вашей области повезло, что вы имеете такой театр. Не все города могут этим похвастать.

По словам Зиннурова, зная, что на Сахалине активная татарская диаспора, «Экият» привез сказку «Три дочери». В основе сюжета – жизнь матери с дочерьми. Мать заболела, за ней некому ухаживать. Она посылает зверушек за одной дочерью, но та, оказывается, занята, другая – тоже. И только младшая дочь находит время помочь матери.

- В спектакле раскрывается тема бережного и чуткого отношения к матери. Она актуальна для всех народов. На протяжении спектакля будут звучать татарские народные песни, исполняться хореографические номера. Мы привезли с собой много интересных декораций, - рассказал Зиннуров.

Он отметил, что в Турции и Улан-Удэ спектакль принимали на ура.

Костанова заметила, что между двумя театрами много общего. Даже спектакли совпали по тематике.

- Мы повезли к вам спектакль по произведению сахалинской поэтессы Елены Намоконовой. Оно - о единении детей и родителей. Ваш спектакль тоже затрагивает тему семьи. Таким образом, мы идем в одном направлении. В репертуарной политике нашего театра уделяется много внимания проблемам семьи. Сейчас это очень важно и актуально.

Спектакль «Идёт Коза рогатая» - для зрителей от одного года.

- Часто к нам приводят совсем маленьких детей. По инициативе Розы Саитнуровны мы стали рассаживать их на подушках. Малыши сидят на них, общаются друг с другом, могут встать и походить, актёры с куклами могут выходить к ним, – рассказал режиссёр казанского театра. - Будем надеяться, что наши спектакли оставят добрый след в душе ваших зрителей и что дружба между двумя театрами будет продолжаться несмотря на расстояния.

Наша справка

Татарский государственный театр кукол «Экият» - один из старейших театров Татарстана. Он был образован в 1934 году. С 1974-го является коллективным членом Международной организации театров кукол УНИМА. С 2005 года – член Российской ассоциации театров кукол «XXI век». В 2012 году открылось новое здание, одно из крупнейших среди кукольных театров России. Сегодня это своеобразный центр кукольного искусства Татарстана, признанный как в нашей стране, так и за рубежом. В репертуаре театра около 40 спектаклей – разных по жанрам, стилю и художественному решению.

Теги  Дети Театр кукол Спектакли
Автор текста и фото: Иван Балов

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Комментарии

Светлана Щепец. «Наш остров»

Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.

Мария Кабанова. «Сахалинское утро»

Молодец!!!

Светлана Щепец. «Наш остров»

Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!&#128536;

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