Режиссёр театра «Экият» научит сахалинских актёров правильно держать кукол

Главный режиссёр театра кукол «Экият» из Казани Ильдус Зиннуров планирует провести мастер-класс для актёров Сахалинского театра кукол.

На пресс-конференции, посвящённой гастролям татарской труппы в Южно-Сахалинске, он обратил внимание на то, что не все сахалинские актеры правильно держат верховых кукол.

- Актёр должен стоять вполоборота и видеть лицо куклы. Иногда мои студенты и некоторые артисты делают подобные ошибки. Это неправильно, - подчеркнул Зиннуров. – В целом работа сахалинцев построена грамотно. Но мне кажется, что они работают больше как актёры драматического театра, нежели кукольники.

Напомним, недавно островитяне вернулись из Татарстана, где представили спектакли «Я люблю вас, Ромашка» и «Мы летели на диване».

- Постановки очень интересные, с необычным световым решением, но мне всё же не хватило кукол. Во втором была одна кукла. Но, как говорил мой профессор Королёв, спектакль кукольным считается только тогда, когда основная мысль идёт через неживого партнера. Тем не менее спектакль получился сильным, в нём заложена глубокая мысль, которая легко воспринимается зрителем, - резюмировал Зиннуров. - «Я люблю вас, Ромашка» - чисто кукольное представление. Это очень известная постановка, и хочу сказать, что ваши актёры сработали профессионально, спектакль смотрится на одном дыхании.

Режиссёр пообещал: если будут возможность и время, он обязательно даст островитянам мастер-класс по технике работы с верховыми куклами.