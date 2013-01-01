«Единая Россия» обсудит благоустройство городской среды в регионах

В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном отделении партии, данная дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходит в Москве.

- Уже сегодня на всех сайтах региональных отделений «Единой России» появилась функция – подать заявку на благоустройство городских территорий. Теперь любой желающий с помощью специальной формы может оставить пожелания по благоустройству своего города или двора. Это необходимо для учета мнения граждан, для открытости и контроля реализации программы. Напомню, что президент России Владимир Путин поставил задачу в своем Послании обеспечить максимальное включение граждан в реализацию данного проекта, чтобы жители городов сами выбирали, каким будет их двор, - отметил Александр Васильев.

- Приятно осознавать, что подобный подход к работе по благоустройству городских территорий мы начали использовать в своей деятельности уже несколько лет назад, - подчеркнул депутат Сахалинской областной Думы, координатор партийного проекта «Городская среда» в островном регионе Андрей Хапочкин. – И сегодня мы проводим огромное количество встреч с людьми, обсуждая с ними все нюансы проектов по благоустройству дворов. Уверен, что сахалинцы обязательно воспользуются возможностью подать на партийном сайте заявку на благоустройство своей дворовой территории.

Напомним, на реализацию этого проекта в федеральном бюджете предусмотрено 20 млрд рублей, которые уже получили 72 региона. До 1 апреля 2017 года субъекты РФ должны были опубликовать проекты муниципальных программ благоустройства городской среды для их общественного обсуждения. До 19 апреля региональные координаторы партпроекта проведут мониторинг и предоставят информацию о том, какие меры участия граждан прописаны в правилах региональных программ.

Всего «Единая Россия» реализует 25 партийных проектов, в феврале президиум Генсовета партии принял решение о начале реализации 6 новых проектов: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье – детям», «Школа грамотного потребителя». Теперь проекты ориентированы на исполнение указов президента РФ, задач, которые он ставит в Посланиях Федеральному собранию, реализацию предвыборной программы партии.