Пожар в пятиэтажном доме в Холмске ликвидирован

Пожар в пятиэтажном доме на Сахалине, из которого огнеборцы вывели 25 человек, ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме, расположенном в Холмске на ул. Первомайской, 2 диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона поступило поздним вечером 13 апреля. Первый расчёт прибыл к месту через четыре минуты после поступления сигнала. К этому моменту огнём была охвачена крыша дома над четырьмя подъездами. Столь значительная площадь может говорить о позднем обнаружении пожара и, как следствие, запоздалом вызове пожарной охраны.

По прибытии огнеборцы немедленно организовали эвакуацию находившихся в доме людей, которые не смогли покинуть его самостоятельно. В общей сложности из опасной зоны были выведены 25 человек, включая 10 детей.

Сильные порывы ветра заставляли пожарных действовать с максимальной отдачей – важно было не допустить распространения огня на ту часть крыши, которая оставалась неповреждённой. Капризам природы огнеборцы могли противопоставить свои умелые и решительные действия, а вот на забор воды приходилось тратить драгоценное время. Дело в том, что в гидрантах, расположенных в непосредственной близости от горящего дома, было крайне низкое давление воды. Чтобы решить вопрос с доставкой воды, автоцистерны ездили к ближайшему исправному гидранту в трёх километрах от места пожара. Несмотря на все трудности, огнеборцам удалось защитить от огня крышу над тремя подъездами, а также большую часть помещений верхних этажей дома, что, несмотря на большое количество воды, просочившейся с крыши, существенно снизило материальный ущерб для владельцев квартир. В ликвидации возгорания были задействованы все пожарные расчёты холмского пожарно-спасательного гарнизона, а также из Анивы и Невельска – в общей сложности 49 человек и 13 единиц техники. Огонь был локализован в 01:00 14 апреля, а полностью ликвидирован в 04:11. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания будут установлены группой экспертов испытательной пожарной лаборатории МЧС России, которая работает на месте происшествия