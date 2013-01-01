Губернатор держит под контролем ситуацию в Холмске, где произошел пожар в жилом доме

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко держит под контролем ситуацию в Холмске, где произошел пожар в многоквартирном жилом доме, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По его поручению на место происшествия выезжал заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков, возглавляющий региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, поздним вечером 13 апреля в Холмске загорелась крыша 100-квартирного пятиэтажного жилого дома. По распоряжению Александра Житкова, на помощь холмским пожарным выдвинулись подразделения из Южно-Сахалинска. В ходе борьбы с огнем в доме отключили электроснабжение, квартиры верхних этажей были залиты водой.

С места пожара эвакуировано к родственникам 25 человек, среди них 10 детей. Для обогрева и перевозки остальных было подготовлено 10 автобусов. Принять людей могут два пункта временного размещения: один – в местной библиотеке на 186 мест, второй – в санатории «Чайка» на 370 мест.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области, органы власти организовали развёртывание пунктов временного размещения, где все желающие из числа жильцов дома смогли получить не только спальное место, но и горячее питание. 14 апреля в Холмске пройдёт заседание местной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, на котором будут определены меры поддержки для граждан, чьё имущество пострадало в результате пожара.