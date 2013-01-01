Областные профсоюзы приглашают сахалинцев принять участие в первомайских мероприятиях

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов приглашает членов профессиональных союзов, трудовые коллективы предприятий и организаций, работников и работодателей, жителей и гостей Южно-Сахалинска 1 мая 2017 года принять активное участие в шествии и мероприятиях, посвященных Празднику Весны и Труда, сообщает пресс-служба организации.

Традиционно профсоюзная сторона организует и проводит первомайские мероприятия при поддержке регионального правительства и администрации областного центра.

Как и в предыдущие годы, в 2017 году участники праздничного шествия будут разделены на две колонны, которые из разных точек Южно-Сахалинска одновременно начнут движение по направлению к площади Ленина, и объединятся около здания городской мэрии.

Формирование колонн, участвующих в шествии, будет происходить 1 мая с 10:00 до 10:30 по местному времени. Центральная колонна берет свое начало на перекрестке Коммунистического проспекта и ул. Чехова. Место сбора южной колонны – перекресток ул. Ленина и ул. Поповича.

Шествие продлится с 10:30 до 11:00, после чего на различных площадках областного центра начнутся праздничные развлекательные мероприятия.

Обращаем внимание на то, что профсоюзная сторона рекомендует участникам шествия в ходе проведения первомайских мероприятий использовать утвержденные лозунги, отражающие социально-трудовую тематику.

В текущем году профессиональными союзами Сахалинской области утверждены 25 тематических лозунгов.

Более подробную информацию о составе колонн, участвующих в шествии, и порядке их формирования можно получить в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов по телефонам: (4242) 72-75-65, 72-72-29, а также на официальном профсоюзном сайте www.sakhprof.ru.

Файл: Для СМИ_Первомайские лозунги.docx (15,7 КБ).

Файл: Для СМИ_Порядок формирования колонн на шествие 1 мая 2017 года.doc (47,5 КБ).