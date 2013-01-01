Кожемяко попросил Путина дать поручение по ускорению газификации Сахалина

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина дать необходимые поручения по ускорению газификации Сахалина, сообщается на сайте Кремля.

В ходе недавнего визита на Сахалин заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев отметил, что газификация острова скандально недостаточна и составляет всего 13%. 13 апреля Кожемяко встретился с Путиным в его резиденции в Ново-Огарёво.

- Большая есть потребность и у населения, и в целом для реализации инвестиционных проектов – это газификация региона. Мы с «Газпромом» работаем, он разработал свою программу на условиях софинансирования, мы строим межпоселковые сети, котельные, ГРС. Хотелось бы попросить вас, чтобы дали поручение по ускорению программы газификации, вводу тех объектов, которые сегодня уже построены «Газпромом», – это котельные, ГРС, - сказал Кожемяко.

Он отметил, что предварительная договорённость с «Газпромом» есть. Глава региона считает, что содействие со стороны президента даст области возможность ввода всех этих объектов в 2018 году, и частично в 2017 году, и поднять уровень газификации в 2–3 раза, до 30–35%.

- Хорошо, - ответил на это Путин.