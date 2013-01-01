Япония заплатит 90,5 млн иен (около 830 тыс. долларов) за право добычи морской капусты (ламинарии) в районе Курильских островов, сообщает «Вести.Экономика» со ссылкой на Росрыболовство.

По данным ведомства, параметры вылова были определены на состоявшихся в Москве ежегодных переговорах между Росрыболовством и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников.

Отмечается, что японская сторона безвозмездно поставит российским организациям оборудование на 3,5 млн иен для технического содействия в проведении работ по сохранению и исследованию запасов морской капусты в районе промысла. Он будет проходить с 1 июня по 30 сентября 2017 года у острова Сигнальный, расположенного в Советском проливе Тихого океана в составе Малой Курильской гряды. Общее количество японских лодок, одновременно находящихся на промысле, не превысит 240 единиц. Общий объем добычи бурых водорослей (ламинарии, аларии и костарии ребристой) в 2017 году составит не более 3892 тонны. По информации японской стороны, это связано с негативным воздействием дрейфующих льдов на рост морской капусты в районе действия соглашения.

В соответствии с указом президента РФ полученные от Японии средства будут направлены на финансирование конкретных проектов на Южных Курилах.

Напомним, что соглашение между Министерством рыбного хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками подписано в Москве 25 августа 1981 года.

На основе данного соглашения и ежегодно подписываемых к нему протоколов о продлении японские рыбаки ведут промысел морской капусты в районе острова Сигнальный на платной основе. Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников ежегодно выплачивает российской стороне 90-100 млн йен за право ведения промысла в указанном районе. Полученные средства, в соответствии с Указом Президента России, полностью направляются на финансирование конкретных проектов на Южных Курилах. Соглашение также способствует развитию добрососедских отношений рыбаков Южных Курил и Хоккайдо. Реализация российско-японских соглашений в области рыболовства имеет важное значение как с экономической, так и политической точки зрения.