Кожемяко рассказал Путину про зарплаты бюджетников на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко 13 апреля встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарёво. Глава региона отчитался по ключевым направлениям развития области в 2016 году, сообщается на сайте Кремля.

Кожемяко доложил, что в области обеспечено выполнение плана по ВРП на 106%. Основными динамично развивающимися отраслями он назвал угольную, она выросла на 34%, нефтегазовую – подъём на 7% и сельское хозяйство – рост 11%.

- В полном объёме также выполняются ваши майские указы, по некоторым показателям мы опережаем график. У нас заработная плата учителей – в пределах 60 тыс. рублей, воспитателей – в пределах 50 тыс. рублей, средний медперсонал тоже получает в пределах 50 тыс. рублей, и врачи – 90 тыс. рублей, - сказал Кожемяко.

Особое внимание в отчёте глава региона уделил вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья.

- В этом году заканчиваем программу переселения из ветхого и аварийного жилья тех людей, кто стоял в очереди до 2012 года, и согласно вашему поручению начинаем уже программу на 2017–2022 годы по переселению и иных граждан, кто не вставал на очередь до 2012 года, - сказал губернатор.

- Сколько построили всего? – поинтересовался Путин.

- Построили 220 тыс. кв. м, сейчас последнее сдаём. Планируем за пять лет построить ещё 470 тыс., потому что потребность такая есть, потребность большая. В целом жилищное строительство по итогам года подросло на 10%. Мы сдали 340 тыс. квадратных метров жилья, из них 110 тыс. кв. м – социального, - сказал Кожемяко.

Он сообщил главе государства о работе программы арендного жилья. В прошлом году в её рамках построили 400 квартир, в этом – 500. За пять лет планируется возвести 4500 арендных квартир, в том числе на Курилах.

- Потребность есть, это работники бюджетной сферы, где аренду, а она у нас в два раза меньше, чем в коммерческом найме, берут на себя организации. Это военные, пограничники, силовые структуры. Востребованность арендного жилья достаточно большая. Поэтому мы эту программу достаточно хорошо сейчас внедряем, - рассказал глава региона.

Путина интересовали вопросы развития здравоохранения. Кожемяко рассказал, что, благодаря кадровой программе, в область удаётся привлекать всё больше специалистов, Сахалинская область выходит на лидирующие позиции в России по этому показателю.

- Конечно, сейчас нужно переходить от количества к качеству, потому что вопросы здравоохранения остаются – и по заболеваниям органов кровообращения, и по онкологии, поэтому сейчас будем уже работать так, чтобы снимать эту проблематику. Для этого всё имеется у нас, - подчеркнул Кожемяко.

По словам главы региона, делают своё дело меры социальной поддержки семей с детьми. В области сократился миграционный отток, с 3000 в 2014 году до 500 сейчас. Растёт число многодетных семей, с каждым годом их становится больше примерно на 750, в них воспитываются 2,5 тыс. детей.

- Мы начали строить новые школы. За пять лет планируем построить десять новых школ, две уже начали, в год по две школы. Это около пяти тысяч учебных мест, что даст нам возможность уйти от второй смены, - сказал Кожемяко.

- Это когда будет, Олег Николаевич? – спросил президент.

- Это с 2017 до 2022 года, 10 новых школ. Причём крупные, хорошие объекты, - ответил губернатор.