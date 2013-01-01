Бывший глава Холмска вернет 1,74 млн рублей

Олег Назаренко, бывший глава Холмского района вернет 1,74 млн рублей, полученные в качестве незаконного вознаграждения (подарка), сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области по иску прокурора Сахалинской области о признании недействительности сделки по дарению Региональным фондом социально-экономического развития «Сахалин XXI век» главе администрации МО «Холмский городской округ» Олегу Назаренко 1,74 млн рублей вступило в законную силу.

Основанием для направления иска в суд явились результаты прокурорской проверки, которой установлено, что Олег Назаренко, занимая должность главы администрации МО «Холмский городской округ» получил в начале 2012 года от Фонда в качестве подарка 1,74 млн. рублей для приобретения квартиры в Холмске.

Решение суда обжаловано ответчиком в суд апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Сахалинского областного суда оставила решение Южно-Сахалинского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу бывшего главы муниципального образования без удовлетворения.