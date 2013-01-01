Власти Сахалина направят в Холмск тепловые пушки для просушки квартир после пожара

Правительство Сахалинской области приняло решение отправить из регионального резерва в Холмск, где сегодня ночью произошел пожар в 100-квартирном доме, тепловые пушки и другое оборудование для просушки квартир. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

С соответствующей просьбой в правительство региона обратились власти муниципального образования, сообщила руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.

Напомним, поздним вечером 13 апреля в Холмске загорелась крыша 168-квартирного пятиэтажного жилого дома на улице Первомайской, 2. На помощь холмским пожарным выдвинулись подразделения из Южно-Сахалинска, Невельска, Анивы, Чехова и Яблочного. В ходе борьбы с огнем в доме отключили электроснабжение, квартиры верхних этажей были залиты водой. Ситуацию под контроль взял губернатор Олег Кожемяко.

- В настоящее время ведется отгрузка 30 тепловых пушек, генераторов и другого оборудования, необходимого для просушки залитого водой жилья, - рассказала Анна Михеева. – В ближайшее время они будут доставлены на место происшествия и пущены в дело, чтобы в максимально короткие сроки сделать квартиры пригодными для проживания.

Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в связи с пожаром ввела режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время 10 жильцов пострадавшего дома находятся в пунктах временного размещения, где их обеспечили питанием. Остальные – у родственников и знакомых. С погорельцами работают психологи. Местные власти организовали также комиссию, которая занимается оценкой ущерба, причиненного пожаром.