Власти Южно-Сахалинска требуют с подрядчиков быстрее восстанавливать дворы и газоны после ремонта

- Уже в конце апреля, как только позволит погода, им надо начать восстановление благоустройства на своих объектах. В противном случае мы, как администрация города, будем наказывать такие организации. При управлении общественной безопасности и контроля работает административная комиссия, члены которой имеют право наложить штраф и привлечь к ответственности как частные, так и муниципальные компании. Поблажек никому давать не будем, - сказала первый вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Наталия Куприна.

В соответствии с правилами благоустройства каждый объект должен быть приведен в то состояние, в котором он находился до проведения работ.

С начала 2017 года за нарушение правил благоустройства члены комиссии составили 180 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов в отношении физических и юридических лиц составила свыше 2,1 млн рублей. Из них в бюджет города уже взыскано свыше 600 тыс. рублей.

График проведения восстановительных работ уже представила Сахалинская коммунальная компания. В компании сформировали адресный перечень объектов, где необходимо выполнить такие работы. В этом документе порядка 120 адресов (придомовые территории, газоны и т. п.).

Как отметили в СКК, уже закончен конкурс на определение подрядчика, который займется выполнением этих работ. Восстановить нарушенное благоустройство он должен до конца июля. Предстоит уложить асфальтовое покрытие общей площадью свыше 2900 кв. м, 219 метров бордюров, восстановить 1300 кв. м газонов, отмостку, брусчатку и бетонное покрытие. Перед началом капитальных работ участки дворов, на которых шел ремонт поврежденных сетей, временно засыпаются грунтом и щебнем.