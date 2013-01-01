В Холмске объявлен режим ЧС

В связи с пожаром в пятиэтажном доме в Холмском районе с 08:00 14 апреля объявлен режим ЧС, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации муниципалитета.

С 09:00 в мэрии заработала служба регистрации потерпевших. Комиссия по чрезвычайной ситуации оценивает ущерб, нанесенный имуществу. Причины возгорания пока не озвучиваются.

В настоящий момент 13 погорельцев разместили в пунктах временного содержания: шесть человек - в городской библиотеке им. Николаева, семь – в детском саду «Теремок». Их обеспечивают питанием, оказывают психологическую и медицинскую помощь. Остальные пострадавшие нашли приют у родственников.

Решается вопрос о дальнейшем пребывании людей. Рассматриваются варианты переселения их в гостиницы, поскольку детский сад и библиотека должны функционировать.

Ситуация находится под контролем глав региона и холмской администрации. Комиссия по ЧС отслеживает оперативную обстановку и корректирует действия служб, которые участвуют в ликвидации последствий пожара. Напомним, поздним вечером 13 апреля в пятиэтажном доме на улице Первомайской в Холмске произошёл крупный пожар. По прибытии пожарные немедленно организовали эвакуацию находившихся в доме людей, которые не смогли покинуть его самостоятельно. В общей сложности из опасной зоны были выведены 25 человек, включая 10 детей. Погибших и пострадавших нет.