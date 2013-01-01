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14 апреля 11:05 / Общество / торговля / деньги  

Сергей Стиллавин становится трейдером

Менять свою жизнь, когда тебе уже за 40 лет, поступок настоящего мужика. Я эту фразу как мантру повторял каждый раз, когда появлялись сомнения в реальности моей затеи. Если кто не в курсе, еще раз расскажу. Я заключил пари с компанией Телетрейд. Их специалисты заявили, что могут научить меня зарабатывать на валютном рынке, несмотря на то, что экономического образования у меня ноль. По условиям спора, если я так и не освою Форекс, эти всезнайки из Телетрейда выплатят мне 50 тысяч рублей.

Авантюра хоть и беспроигрышная, но из зоны комфорта пришлось вылезти. Зато азарт появился сразу. Судьба подбросила шанс изменить жизнь, а подарки от этой капризной барышни отвергать просто опасно.

И я начал учиться. Больше всего боялся, что трейдеры будут говорить на своем «птичьем» языке, а я – хлопать глазами и для приличия говорить «угу». Но оказалось, люди они с фантазией и образным мышлением, в результате я сам не заметил, как стал умнеть.

Основы теории были освоены, пришло время применить все на практике. Новичкам вроде меня, чтобы не спустили свои деньги, советуют сначала потренироваться на «котиках», в смысле на демо-счете.

Никаких специальных агрегатов или летательных аппаратов для торговли на Форекс не надо. Нужен компьютер, планшет или смартфон. На любой гаджет можно установить торговый терминал. Я решил «завинтить» его сразу и на компьютер, и на телефон. Устанавливается Meta Trader 4 не сложнее любой игрушки. Красные и синие цифры – в одном разделе, графики с кривыми – в другом. А вот раздел «Торговля», надо посмотреть. «Баланс 100000». Мелочь, думаю, а приятно! Потом выяснилось, что это 100 тысяч долларов, а не рублей. Еще приятнее. Правда, деньги это не настоящие. Зато с их помощью можно участвовать в реальных торгах. С другой стороны, даже если деньги не настоящие, рисковать всей суммой сразу тоже не хотелось. Из теории я знал, что существует такое понятие, как кредитное плечо – это деньги, которые брокер дает трейдеру на время сделки. И где оно? Оказалось, все просто. Выставляю сумму 1000 долларов, кредитное плечо 1 к 50. Хотя оптимальный размер плеча 1 к 100, делились опытом специалисты. В итоге к моей тысяче долларов брокер накидывает свой кредит, и получается 50 тысяч долларов. Смысл кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдеру заработать большую прибыль, имея небольшой депозит. Одно дело купить евро на 1000 долларов и заработать при росте курса, например, 10 долларов. И совсем другое, если изначальное вложение было в 50 раз больше, а значит и прибыль не 10, а уже 500 долларов.

Ну, поехали. Вот котировки пары EUR/USD, то бишь, евро/доллар. Цена одной валюты всегда выражается в другой – помнил я из уроков. Надо понять, будет ли евро дорожать или нет. На графиках творился, простите, какой-то «расколбас». Курс евро менялся каждую секунду: вверх – вниз. Оказалось, в этот самый момент выступал глава Европейского ЦБ Марио Драги. Рынок отыгрывал каждое слово! Торговля на новостях самая азартная, но и реагировать надо быстро, вспомнил я наставления моих учителей.

– Попробуй купить сейчас евро, – посоветовали мне консультанты.

Но я хотел разобраться в деталях и быть ко всему готовым. Вот значок «Sell» – продавать, «Buy» – покупать. Посмотрел еще раз новости… а тут!

– Курс евро вырос, если бы купил сразу, сейчас заработал бы 200 долларов, – издевались консультанты, показывая на курс.

200 баксов за 2 минуты! Вот это скорости.

Надо покупать. И я купил евро по курсу 1,0560. Взгляд метался с котировок на новости и обратно. Евро дешевел. Цифры были красными. Я уже проиграл 100 долларов. На эти деньги красивую девушку можно было бы шампанским угостить…

– Надо закрывать сделку, – грыз я ногти.

– А вот панику устраивать точно не надо, – успокаивали консультанты.

100 долларов убытка неожиданно превратились в 50 долларов, потом в 70… Потом в 0! Я от радости аж подпрыгнул. И тут нарисовалась прибыль – 20 долларов!

– Все, закрываемся, на сегодня хватит! – взмолился я.

Закрыли сделку. Деньги кредитного плеча автоматически вернулись брокеру. У меня осталась тысяча долларов, которую я ставил изначально, плюс 20 долларов.

На 20 баксов девушку шампанским не угостишь, разве что чебуреком угостить можно. Но жуть, как не хотелось облажаться в первый день торгов. В следующий раз буду держать себя в руках. Обязательно попробую медвежью торговлю, а еще выставлю стоп-лосс и тейк профит. Хотите узнать что это? Расскажу в следующей колонке.

Теги  Торговля Деньги

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Комментарии

Светлана Щепец. «Наш остров»

Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.

Мария Кабанова. «Сахалинское утро»

Молодец!!!

Светлана Щепец. «Наш остров»

Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!&#128536;

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