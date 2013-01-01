Сахалинская прокуратура организовала прием погорельцев в Холмске

По факту пожара в многоквартирном доме в Холмске организована ведомственная проверка, сообщает пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности при содержании здания, в том числе при реконструкции кровли жилого дома. Координация совместных действий правоохранительных и контролирующих органов в портовом городе осуществляется заместителем прокурора области. Сегодня с 12:00 до 15:00 он проведет личный прием горожан по адресу: Холмск, ул.Школьная, 27.

Для обеспечения своевременного реагирования на факты нарушений законов, прав и свобод граждан, пострадавших и членов их семей, оказания необходимой правовой помощи прокуратура области с 14 апреля по 14 июня 2017 года организовала работу временной приемной в здании Холмской городской прокуратуры.

Все поступившие в ходе личного приема обращения будут проверены в кратчайшие сроки. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, направленные на незамедлительное устранение нарушений.